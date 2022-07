Iuri Medeiros: "A Taça de Portugal foi o meu melhor momento no Braga"

Declarações de Iuri Medeiros, extremo de 28 anos que chegou ao Braga em 2020, aos meios de comunicação oficiais do clube.

Pré-temporada: "Estamos a habituar-nos às ideias do treinador e estamos a melhorar a cada jogo desta pré-época. As ideias do treinador, para a minha posição, passam por ter os extremos mais por dentro e explorar o jogo interior. Eu sou um jogador que gosta desse tipo de jogo, rematar à baliza e fazer assistências, e tento fazer aquilo que ele pede."

Evolução: "O Braga é uma equipa que joga sempre com agressividade, que luta sempre em todos os duelos para ganhar. Para mim, foi importante porque era um jogador com pouca reação à bola e o Braga deu-me isso. Este clube ajudou-me a ser o que sou hoje, um jogador mais maduro que pensa mais nas coisas e foi muito importante para mim."

Melhor momento no clube: "A Taça de Portugal [conquistada frente ao Benfica] foi o meu melhor momento no Braga. Foi um troféu muito importante para o clube e para todos os jogadores."

Adaptação à cidade: "Sinto-me em casa em Braga. É uma cidade muito acolhedora, onde fui muito bem acolhido, a minha família sente-se bem aqui e é importante eles estarem felizes para eu estar feliz."

Objetivos: "Não sou um jogador que pense muito nas estatísticas. Penso mais em dar o máximo e ajudar a equipa, se for com assistências e golos ainda melhor. Quero ajudar o Braga a chegar o mais longe possível em todas as competições, é esse o meu objetivo."