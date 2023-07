Irmão de Zalazar quer o médio em Braga: "Seria um passo em frente na carreira"

Kuki Zalazar, jogador do Corunha, torce para que o irmão deixe o Schalke 04 e assine pelo Braga. Em declarações a O JOGO, o avançado do Corunha mostra-se entusiasmado com a possibilidade de ficar a "duas horitas" do irmão. Garante que a acontecer a mudança, o Braga contrata um jogador espetacular .

Rodrigo Zalazar continua a aguardar que o Schalke 04 aceite a proposta do Braga para viajar para Portugal. O médio-ofensivo quer representar os arsenalistas, apesar de ter várias propostas.

O irmão, Kuki Zalazar, jogador dos galegos do Corunha, acredita que a mudança para o Minho seria o passo ideal para o mano dois anos mais novo (23 anos). "O Braga é um grande clube e sei que há interesse. Se for para o Braga, será um passo em frente na carreira dele, um passo muito grande, mas tem contrato com o Schalke 04 e não sei o que vai acontecer", declara a O JOGO o avançado do Depor, entusiasmado com a possibilidade de ver o irmão na Champions. "O Braga vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e isso é um passo importante", lembra.