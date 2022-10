"Investimento da Qatar Sports Investments no Braga demonstra a atratividade do futebol nacional"

Declarações de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Em declarações exclusivas a O JOGO, João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, reagiu à entrada do Qatar Sports Investments, grupo que detém o PSG, na SAD do Braga, considerando que o investimento "demonstra a atratividade da indústria do futebol nacional".

"Trata-se de uma operação com dimensão financeira e dimensão desportiva. A operação financeira é da alçada da CMVM, a quem compete assegurar a integridade da operação", começou por dizer.

"No plano desportivo representa a entrada no mercado português de um dos maiores investidores internacionais, mais concretamente no capital do SC Braga Futebol, SAD, que disputa as primeiras ligas do futebol nacional masculino e feminino", continuou, antes de concluir:

"Este investimento [da Qatar Sports Investments] demonstra a atratividade da indústria do futebol nacional, esperando que seja cada vez mais competitiva no plano internacional, objetivo para o qual concorre a revisão em curso do regime jurídico das sociedades desportivas."