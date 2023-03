Internacional mexicano brilha no futebol grego e é apontado ao Braga

O mexicano Orbelín Pineda foi colocado a partir da Grécia no radar do Braga. O médio-ofensivo pertence ao Celta, após ter sido pretendido pelo FC Porto, mas sem espaço em Vigo acabou cedido ao AEK.

O bom rendimento em Atenas - oito golos em 31 jogos - fez suscitar o interesse do clube helénico na sua continuidade, mas pode haver um obstáculo, o Braga, na corrida ao criativo.

Pineda tem 27 anos e foi 52 vezes internacional pelo México, com sete golos marcados. Marcou presença no recente Mundial do Catar.