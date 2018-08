Wilson Eduardo renascido no ataque de Abel Ferreira

Três para dois lugares, assim se discute a titularidade no ataque de Abel Ferreira: Dyego não cede a vaga e Paulinho vê crescer um rival.

Aos 28 anos, Wilson Eduardo nada tem a provar, enquanto unidade atacante válida do Braga, mas a dinâmica do plantel não dá descanso a nenhum dos avançados e, num cenário de três para dois lugares, ele tem aproveitado a pausa de um mês imposta a Paulinho, por lesão e, depois de dois jogos consecutivos a marcar, tem ainda mais uma oportunidade, em Chaves, para consolidar rotinas com o nome que surge como indiscutível nesta questão, o do brasileiro Dyego Sousa: com quatro golos, é o melhor marcador da equipa e deixou a assinatura em três das últimas quatro partidas.

O que torna relevante a forma como Wilson Eduardo ganha protagonismo reside, em parte, nas circunstâncias que tornaram o arranque competitivo especialmente penoso para o Braga, corrido da Liga Europa com dois empates com o Zorya (Ucrânia) e surpreendido com um 3-3 na visita ao Santa Clara, precisamente na ressaca do adeus à UEFA. Sem perder qualquer jogo - a vitória caseira por 4-2 sobre o Nacional, na primeira jornada, rapidamente se tornou uma memória distante -, a equipa enfrentou o Aves, na Pedreira, embrenhada nas suas próprias desilusões e sacudi-las até garantir uma vitória sólida não foi fácil. Na primeira parte do jogo, Wilson Eduardo protagonizou essa frustrante dificuldade em chegar ao golo, meta que se tornou mais urgente depois de Defendi colocar o Aves a vencer. Dessa insistência resultaram lances desinspirados, azarados, mas Wilson Eduardo nunca desistiu e, num livre de João Novais, com desvio em Dyego Souza, foi ele quem assinou o empate, num belo golo que despertou o melhor do Braga. Foi também Wilson Eduardo quem assistiu João Palhinha no 2-1 que colocou a equipa no rumo da confiança coletiva e da vitória, selada pelo inevitável Dyego Sousa, que matou o jogo e fez questão de o proclamar com linguagem gestual ao nível do jogador feroz que é. Enquanto o Braga curava as feridas e saltava para a liderança da Liga, Wilson consolidava o bom problema que se anuncia para Abel Ferreira, com Paulinho quase pronto para entrar nesta discussão.