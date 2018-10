"Tudo dava certo no Boavista, já o Braga estruturou-se para ser campeão"

Fala quem conhece os dois lados: Elpídio Silva, o Pistoleiro, distingue o Boavista campeão em 2000/01, em que "tudo dava certo", do Braga das últimas épocas, "programado para andar nos lugares cimeiros".

A liderança do Braga não será uma situação passageira. Elpídio Silva, ex-avançado dos bracarenses (entre 1998 e 2000), assistiu ao engrandecimento do clube, incluído no panorama europeu, e tem a certeza de que terá músculo suficiente para se manter agarrado ao primeiro lugar. "O Braga foi programado para andar nos lugares cimeiros. Tem crescido muito nos últimos anos, tornou-se conhecido na Europa e tem investido muito. Está completamente diferente daquele Braga que eu conheci quando cheguei a Portugal. Não me surpreende nada que estejam em primeiro lugar. Fizeram por merecê-lo", comentou.

Estando o clássico Benfica-FC Porto agendado para a próxima ronda do campeonato, Silva acredita até que o Braga dispõe de uma excelente oportunidade para capitalizar o primeiro lugar. "Pode ser uma jornada crucial. O Braga deve fazer os possíveis por se distanciar. Quando uma equipa está lá em cima exerce sempre grande pressão sobre os outros candidatos. Tudo corre bem a quem está lá em cima", referiu, juntando à sua análise o detalhe de que os crónicos candidatos ao título se atrasaram no assalto ao plano mais elevado do pódio. "O Benfica começou muito bem, mas depois teve uma quebra grande e até empatou em Chaves. O FC Porto também tem revelado dificuldades, como se viu no jogo com o Tondela. Já o Sporting foi a equipa que teve mais problemas durante a preparação da época, reflexo do que aconteceu no final da época anterior. É um contexto favorável, mas o Braga tem de saber aproveitá-lo, fazendo pontos de gordura e ganhando preferencialmente os jogos com os grandes em casa", disse, referindo-se à necessidade de ganhar algum avanço. "Quem está lá em cima dificilmente falha. As coisas correm sempre melhor aos líderes, que passam a ser olhados pelos adversários com respeito e medo", explicou ainda.

"É um contexto favorável. O Braga tem de aproveitar, fazendo pontos de gordura"

O antigo Pistoleiro apercebeu-se de que os "adversários" se encolhem perante os líderes quando foi campeão pelo Boavista e tem a certeza de que há algum tempo que o Braga conquistou esse respeito. "São momentos diferentes. Tudo dava certo no Boavista, já o Braga tratou de se estruturar para ser campeão. Em 2000/01, as coisas começaram a correr às mil maravilhas na segunda volta, embora o Boavista tivesse grandes jogadores e um excelente treinador. O Jaime Pacheco puxava muito por nós. Saía um, entrava outro e a equipa mantinha-se forte", recordou Silva, considerando "relativamente" precoce a ascensão dos arsenalistas ao cume da classificação. "Era preferível que o Braga alcançasse o primeiro lugar na segunda volta. Ainda estamos no começo, as equipas ainda estão a organizar-se, com os jogadores longe da forma ideal. É sempre preferível andar no grupo da frente", sublinhou.

Silva encantado com Dyego Sousa

Com cinco golos e três assistências, Dyego Sousa é o jogador com participação em mais golos no campeonato, merecendo de Elpídio Sousa os maiores elogios. "É o jogador mais perigoso do Braga. O Paulinho também é bom avançado, mas o Dyego protege melhor a bola na frente e tem faro pelo golo. É um jogador de área precioso", avaliou o antigo ponta de lança, rotulando de "ousadas e matreiras" as equipas comandadas por Abel Ferreira. "Sabem esperar pelo momento certo. Vi isso num Boavista-Braga da época anterior", precisou.