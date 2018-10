Tiago Sá: um início de sonho que despertou a atenção de Fernando Santos

Para além da qualidade, Quim destacou os muitos jogos realizados pelo guarda-redes na II Liga-.

Tiago Sá teve um início de sonho na baliza da equipa principal do Braga: três jogos, três vitórias e zero golos sofridos. Melhor era impossível. Aos 23 anos, o guarda-redes já despertou, inclusivamente, a atenção do selecionador Fernando Santos (marcou presença no jogo com o Belenenses), também pelo seu longo passado nas seleções mais jovens de Portugal. Foram mais de 20 internacionalizações nos mais variados escalões de formação e uma presença no Europeu de sub-19 de 2014 e no Mundial de sub-20 do ano seguinte, onde foi suplente do seu antigo companheiro de equipa, André Moreira, agora relegado para o banco do Aston Villa, da segunda divisão inglesa. "Quem trabalhou com o Tiago Sá e quem o conhece bem não estranha a resposta que ele tem dado. É um guarda-redes com muita qualidade", começou por afirmar Quim, um rei do posto. "É um jovem de grande qualidade e com muita confiança na baliza. Pelo que se tem visto, a pressão que ele poderia estar a sentir passa-lhe completamente ao lado. Tem estado muito seguro", prosseguiu.

Quim não tem dúvidas de que o facto de não ter permitido golos aos adversários "também ajuda muito" nesta fase inicial - "mesmo quando se comete erros, ganha-se uma grande moral sempre que não se sofre golos", recorda - e fala das diferenças para a altura em que foi lançado na equipa principal do Braga. "Felizmente, o Tiago Sá, como muitos outros jovens, teve a felicidade de jogar na equipa B. Isso foi importantíssimo. Treinava com a equipa principal e depois ia competir à II Liga. Dessa forma, esteve sempre preparado para agarrar esta oportunidade. Basicamente, e para além da grande qualidade que tem, o Tiago Sá tem mostrado que estava preparado para este desafio, muito por culpa de ter estado sempre a competir", acrescentou.

Tiago Sá chegou cedo ao Braga, com apenas 12 anos, e foi um dos principais responsáveis pelo título de campeão nacional de sub-19 do Braga na época de 2013/14. Depois disso, afirmou-se como titular na equipa B, onde realizou 127 jogos na II Liga. "Isso deu-lhe um grande estofo para agora estar a mostrar a sua enorme qualidade", rematou Quim.