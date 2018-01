Tiago Sá: herdeiro de Eduardo avança

Desde a era de Eduardo que a baliza não era discutida por um guardião formado no clube. Candidato estreou-se com o Portimonense.

Quim, Eduardo e, no futuro, talvez Tiago Sá - é esta a linha de sucessão imaginada pelos adeptos e responsáveis do Braga, quando se trata do orgulho de ter na baliza jogadores formados na Pedreira. O último deles estreou-se como titular anteontem, na Taça da Liga, diante do Portimonense (2-2), na primeira das oportunidades que o mercado de inverno lhe ofereceu... sem sair de casa.

Tiago Sá veste a camisola do Braga desde os 13 anos. Chegou à baliza da equipa principal aos 22, com um título nacional de juniores (2014) no currículo, a par da presença num Europeu de sub-19 (2014) e na representação de Portugal num Mundial de sub-20 (2015). Desde a passagem aos seniores, tem amadurecido na baliza da equipa B, onde é visto pela SAD como uma "muralha", termo utilizado para o definir quando em meados de dezembro foi anunciada a renovação do contrato, melhorado e com extensão até 2021. Este reforço do vínculo contratual constituiu a oficialização da aposta do Braga em Tiago Sá, que disputará o que resta da temporada num novo patamar.

Com a rescisão de André Moreira, o guarda-redes cedido pelo Atlético de Madrid, que trocou o estatuto de suplente de Matheus pela discussão de um lugar no onze do Belenenses, abriu-se uma nesga para Tiago Sá no plantel principal. Suplente de André Moreira nas Seleções jovens, a opção do companheiro ofereceu-lhe desta vez a possibilidade de subir um degrau no caminho para a titularidade. Resta, naturalmente, o que o separa de Matheus, o dono da baliza no campeonato. A passagem a número dois da hierarquia da baliza já lhe permitiu realizar o sonho de defender os seniores do Braga. O resto será uma questão de tempo e de oportunidade, agora com a vantagem de poder mostrar o que vale, diariamente, a Abel Ferreira - que o conhece bem do tempo, não muito distante, em que treinou os bês - e sob a orientação da experiência de Vital, figura-chave para Tiago Sá evoluir para o patamar onde muitos há muito o veem, como sucessor dos internacionais Quim (titular do Aves, aos 42 anos) e Eduardo (Chelsea), formados no Braga.