Semana de mercado em Braga: Diogo Figueiras e um central para fechar

A SAD vai procurar fechar a contratação de mais dois jogadores nos próximos dias e já está em negociações adiantadas com um defesa-central.

A derrota com o Benfica e consequente afastamento da luta pelo terceiro lugar (está agora à distância de seis pontos) não será suficiente para mudar os planos da SAD relativamente ao ataque ao atual mercado de transferências, continuando em cima da mesa a intenção de contratar, pelo menos, um lateral-direito e um defesa-central para juntar ao já garantido Ricardo Ryller.

No entanto, e conforme anunciou Abel Ferreira na conferência de Imprensa de antevisão da última partida, quem chegar agora ao clube será também numa perspetiva de futuro. Dito por outras palavras, está colocada de parte a possibilidade de a SAD garantir jogadores emprestados, a não ser que, nos respetivos acordos, fique contemplada uma cláusula de opção de compra, obrigatória ou não, que se ajuste à realidade financeira do clube e torne possível uma contratação definitiva no final da época.

O nome de Diogo Figueiras é, neste momento, aquele que está mais consolidado, havendo já um princípio de acordo com o jogador, que se deverá transformar em definitivo durante esta semana. Falta chegar a acordo com o Olympiacos, clube que detém o passe do lateral-direito, ainda que as negociações com o clube grego estejam bem adiantadas. A contratação de Diogo Figueiras servirá para oferecer uma alternativa a Marcelo Goiano, uma vez que Esgaio conta, no desenho do plantel, como extremo, ainda que também possa fazer a posição de lateral, tal como aconteceu frente ao Benfica.

Mas o experiente defesa português não é, no entanto, o único alvo imediato do mercado, uma vez que, segundo O JOGO conseguiu apurar, também já existem negociações adiantadas com um defesa-central, cujo nome continua no segredo dos deuses. Depois de ter falhado a contratação de Roderick (Wolverhampton) e de a SAD ter desmentido o interesse em Sparagna (Boavista) e Kasim Nuhu (Young Boys), colocados na órbita dos arsenalistas pela Imprensa internacional, o Braga procura contratar um jogador que consiga suprimir a ausência prolongada de Ricardo Ferreira, que se voltou a lesionar com gravidade.

Em princípio, estas serão as únicas contratações a fazer durante este mês, a não ser que surja uma boa oportunidade de negócio, ainda que sempre numa perspetiva de médio/longo prazo.