Na antevisão do dérbi deste sábado com o V. Guimarães, Abel Ferreira voltou a reforçar o pedido de união entre treinador, jogadores, adeptos e estrutura.

Dérbi especial: "Mais do que ser especial é focarmo-nos no que temos de fazer. É especial para os nossos adeptos, porque é um dérbi, mas tem de ser especial e normal. É estarmos concentrados no que controlamos. É mais um jogo, mais três pontos, mas o controlo emocional tem de ser o mesmo. Entendemos a envolvência, mas estão em disputa três pontos e vamos lutar até ao último segundo por eles"



Triunfo contra o Rio Ave e elogios do presidente: "Também já disse que ninguém aqui quer ganhar mais do que eu, mais do que nós, e as funções de cada um estão bem definidas: treinador, jogadores, adeptos e estrutura. Quando cada um faz muito bem a sua tarefa, se concentra em dar o melhor de si, coletivamente e juntos somos mais fortes. Esta vitória valeu tanto como a primeira que tivemos. Fomos uma equipa altamente competente ao longo da época, mas sempre disse que não íamos vencer sempre. Mesmo com o Belenenses em casa, houve equipas que nos fizeram mais mossa"

Mais 13 pontos do que o V. Guimarães: "Vou voltar a referir que não vivemos com estatísticas, vivemos de olhos abertos, sonhamos acordados e vivemos com o que controlamos, com a nossa estratégia. É verdade [que o Braga tem mais 13 pontos], mas queremos impor o nosso jogo, ser agressivos e uma equipa de rendimento coletivo, percebendo que esta é uma prova longa, de regularidade e queremos continuar o nosso caminho. A nossa confiança é ter a certeza do que temos de fazer em todos os momentos"



Plantel do V. Guimarães: "Reforçou-se muito este ano, investiu muito, está recheada de bons jogadores, com um treinador competente, uma equipa com identidade. Estamos à espera de um grande duelo. Se esperava um V. Guimarães melhor? A dimensão dos clubes deixo para vocês..."