São 370 minutos inéditos e alguns recordes negativos na seca de Dyego Sousa

Brasileiro não marca há quatro jogos. Wilson Eduardo e Paulinho reapareceram em Vila do Conde.

Dyego Sousa voltou a ficar em branco em Vila do Conde e somou o quarto jogo consecutivo sem marcar, num registo inédito do avançado ao longo desta temporada. São 370 minutos sem fazer um golo, repartidos pelos jogos com o Sporting, FC Porto, Belenenses e Rio Ave. Durante este período, Dyego Sousa perdeu a liderança na lista de melhores marcadores da I Liga para Seferovic (Benfica), mas, ainda pior do que a ausência de golos têm sido as exibições. Em Vila do Conde, o brasileiro esteve mal em quase todos os parâmetros do jogos, tendo somado vários recordes individuais negativos: conseguiu ganhar apenas 15% dos 26 duelos que disputou com os adversários, perdeu um total de 20 (!) bolas, não foi bem-sucedido em nenhum dos três dribles tentados, rematou apenas por uma vez - mal direcionado - e não teve qualquer cruzamento bem-sucedido. Em termos estatísticos, Dyego Sousa não deu nada à equipa no última partida, juntando mais uma má exibição aos últimos jogos.

Curiosamente, e frente ao Rio Ave, foram os outros dois avançados a garantir a vitória; primeiro Paulinho, que saltou do banco, e depois Wilson Eduardo, que fez o golo já nos descontos. Os dois colocaram ainda um ponto final nas maiores secas individuais de golos da época, uma vez que Paulinho já não marcava há quatro jogos e Wilson há sete.

Apesar do recente desaparecimento dos avançados no que diz respeito aos golos marcados - e que explica, em boa parte, a fase de menor fulgor da equipa -, os três continuam a ter uma preponderância absolutamente extraordinária na eficácia ofensiva; isto porque representam 62 por cento do total de golos apontados pelo Braga esta temporada - 39 em 63 da equipa.