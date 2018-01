Salvador faz balanço positivo da reunião com o CA, mas deixa pedido

Clubes reuniram, em Fátima, com o Conselho de Arbitragem, com o videoárbitro como tema principal

O presidente do Braga falou aos jornalistas no final da reunião dos clubes com o Conselho de Arbitragem e elogiou a participação dos três grandes num encontro que terá sido ideia do G15. "Foi uma reunião muito importante. O grupo denominado G15 pediu ao presidente do CA que era importante termos esta reunião para esclarecimento do funcionamento da ferramenta nova que foi introduzida este ano no campeonato que foi o VAR e que foi alargada a todos os outros clubes, e que hoje estiveram aqui todos representados. Por isso, os meus parabéns por os outros três clubes também estarem representados nesta reunião. Foi uma reunião importante, correu muito bem, com todos os esclarecimentos que os clubes necessitavam e algumas dúvidas que, até hoje, ficavam no ar. Saímos daqui todos esclarecidos. Sabemos que há coisas que têm de melhorar, o CA reconhece que há aspetos a melhorar no protocolo do VAR e que, com o tempo, haverá correções a fazer. Esperemos que venham a melhorar, para a verdade desportiva."

António Salvador acredita que a segunda volta seja mais serena no que ao videoárbitro diz respeito, mas deixou um pedido ao Conselho de Arbitragem. "Era importante fazer este esclarecimento também a vocês [jornalistas] e à opinião pública. Porque, muitas vezes, os adeptos que estão na bancada não percebem a decisão do árbitro nem as instruções que tem."