O presidente do Braga falou aos jornalistas à margem da Gala Legião de Ouro

O Braga vestiu-se de gala para premiar os que melhor estiveram ao serviço do clube no último ano e António Salvador agradeceu o contributo de todos, sem deixar de comentar alguns temas da atualidade.

Festa em vésperas da final-four da Taça da Liga: "É uma noite de festa, tal como foi há um ano, neste mesmo lugar, uma noite de convívio com os nossos sócios e com todos aqueles que todo este ano trabalharam e se esforçaram para que possam ser distinguidos. É a festa deles, do Braga. A dois dias da meia-final Este é um ano mais especial, temos a Final Four aqui em Braga, pelo segundo ano, e estão cá as quatro melhores equipas do futebol nacional e claro que é muito importante o Braga estar na Final Four, porque está na sua casa, na sua terra, e obviamente é importante para nós e para os nossos associados.

Sente que pode vencer, mais uma vez, a Taça da Liga? "Essa é a nossa ambição, é a das quatro equipas que vão estar na Final Four. A nossa ambição não é mais nem menos do que a dos outros clubes. O que quero dizer é que a nossa ambição é inabalável. O que peço aos nossos sócios e adeptos é que nos ajudem a ultrapassar esta barreira para que possamos conquistar novamente esta taça. Já a conquistámos uma vez e desejamos poder conquistá-la de novo"

Benfica e jogadores do Leixões: "Hoje é uma noite de Braga, uma noite de festa e não vamos falar de uma questão menor. Vocês sabem que nunca fujo às minhas responsabilidades e às questões que me colocam e na devida altura falarei. Essa é uma questão menor, o mais importante é a festa do Braga."