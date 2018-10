Dyego Sousa leva já cinco golos no campeonato e nesta entrevista exclusiva a O JOGO fala da ambição pelo título e muito mais.

Lutar pelo título tornou-se num desígnio claro para Dyego Sousa mal se comprometeu com o Braga. Nessa ocasião, o presidente António Salvador não deixou margem para dúvidas e o avançado encara de frente a responsabilidade.

Era preferível que a atual liderança (partilhada) do Braga se verificasse apenas na ponta final da Liga?

-O ideal era que estivéssemos assim a uma jornada do fim. O campeonato está muito competitivo e recheado de boas equipas, como o Rio Ave, o Marítimo e até o Portimonense, que bateu agora o Sporting. Benfica, FC Porto e Sporting vão deparar-se com muitas dificuldades.

Atendendo a que António Salvador expressou há algum tempo o desejo de conquistar o título, a equipa não deveria já assumir a candidatura?

-Quando assinei pelo Braga, por quatro anos, ele disse-me que teria de ser campeão até ao fim do contrato. Nós também queremos, eu pelo menos quero ser campeão nacional pelo Braga.

Alguns triunfos foram arrancados a ferros, como se verificou em Chaves...

-Esses jogos é que dão títulos. Quantas vezes Benfica, FC Porto e Sporting não ganharam jogos em cima dos 90 minutos ou depois? O adversário dominou, mas fomos nós a marcar.

No último dérbi minhoto, marcou o primeiro golo de uma vitória histórica (0-5). Como avalia o atual Vitória?

-O V. Guimarães constrói todos os anos grandes equipas. Tem bons jogadores, como é o caso do João Carlos Teixeira, e é sempre difícil jogar no Estádio D. Afonso Henriques. Na época passada, soubemos manter a tranquilidade e o foco nas nossas tarefas individuais. Do primeiro ao último minuto nunca nos desviámos dos nossos objetivos. Teremos de fazer isso outra vez para podermos somar os três pontos.

"Tento ser explosivo de outras formas"

Picado por Abel, Dyego Sousa assume ter atingido um patamar que achava ser impossível. "Agora, tanto defendo como ataco", explica o bracarense, orgulhoso por ainda não ter visto cartões na Liga.

Numa entrevista a O JOGO, Abel Ferreira considerou que pela sua qualidade deveria marcar, no mínimo, 20 golos por época, quando o seu melhor registo são apenas 12. É para esses 20 que está a apontar?

-O treinador conversou sobre isso comigo numa reunião antes das férias. É bom saber que tem essa expectativa e que eu sou importante para ele. Mas prefiro não estabelecer um número preciso de golos. Ele pode apontar para 20 golos, eu posso dizer que quero marcar mais. Os meus objetivos são participar no máximo possível de jogos e ajudar a equipa. Isso está a ser conseguido. Nas outras épocas lesionava-me com frequência e acabava por perder espaço.

Está a cumprir algum programa físico no sentido de escapar às lesões?

-Percebi que os melhores momentos da minha carreira foram sempre fruto do meu trabalho. Quando relaxava, surgiam os problemas. Agora estou mais focado nos meus objetivos, fico sempre mais meia horinha a trabalhar depois do treino. Deixei de ter pressa de ir para casa. Os treinos não se resumem aos exercícios cumpridos no campo. Tenho sido muito ajudado pelos preparadores físicos e sinto-me mais forte.

Também se tornou num jogador mais solidário, a correr em todos os momentos do jogo, como pretendia o treinador?

-O Abel sempre me cobrou isso. Quando me falou disso pela primeira vez, até discordei. Disse-lhe: "Não consigo". E ele respondeu assim: "Eu é que não consigo entender por que razão não consegues. Se me disseres que não queres, eu acredito; se me disseres que não consegues, eu não acredito porque tens potencial e raça." Ele nunca parou de me meter isso na cabeça e eu fui atrás. Foram bons estímulos. Nem nas férias parei. Gosto muito de praticar futevólei e isso também ajudou. Acho que agora já faço tudo de forma natural: tanto defendo como ataco.

Imagina-se a terminar o campeonato como melhor marcador?

-Pensar todo o mundo pensa, não é? Ainda estamos no início. Quando encontro o presidente no corredor, ele diz-me sempre que eu tenho de ser isto e aquilo. Dá-me muito moral. A minha prioridade é a equipa, não é ser o "artilheiro" do campeonato. Dentro desse objetivo de ajudar, vou tentar fazer o máximo de jogos e golos. No final veremos: se continuar entre os primeiros, poderei ser mais afirmativo.

Agrediu um árbitro assistente em 2016, num jogo particular. Continua a ferver em pouca água?

-Era assim, mas o meu temperamento mudou. Amadureci. Antes fervia logo com qualquer contrariedade. Pensava que tudo se resolvia falando mais alto ou partindo para o lado errado. Estou mais controlado, penso sempre nas consequências. Aquele episódio serviu de lição. Foram nove meses de suspensão. Nessa altura fui muito ajudado pelo Paulo César Gusmão [ex-treinador do Marítimo]. Deu-me a mão, ficou comigo nos momentos difíceis. Ficámos amigos e consulto-o muitas vezes. Tudo aquilo que conquistei depois se deve muito a ele. Disse-me para continuar tranquilo e para trabalhar porque iria chegar longe. Mostrou-me o caminho e até contou que ele próprio esteve suspenso durante um ano, quando ainda era jogador por ter agredido um companheiro num jogo. Por ter ficado desiludido com as pessoas que lhe viraram as costas, garantiu que jamais faria isso comigo. Eu era muito explosivo: falava com os árbitros, reclamava com os treinadores. Por onde passei, as pessoas tanto falavam da minha qualidade como diziam que eu não tinha cabeça. Tudo por causa do meu temperamento.

Como encara agora a competição?

-Tento ser explosivo de outras formas. Não preciso de ofender ou agredir as pessoas. Devo ser o mais correto possível. Nesta época, para o campeonato, não vi um único cartão amarelo. E continuo a dar tudo em campo, se calhar até mais.