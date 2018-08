Salvador após a eliminação: "Sei como encontrei os jogadores no balneário"

Presidente do Braga falou aos jornalistas após a eliminação do Braga da Liga Europa, diante do Zorya.

O Braga tombou na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, ao empatar a duas bolas com o Zorya esta quinta-feira, depois de ter registado outra igualdade (1-1) em solo ucraniano, na primeira mão. Após o apito final, António Salvador falou aos jornalistas e analisou a eliminação dos arsenalistas da prova europeia, falando em "objetivo falhado".

"Foi uma noite menos conseguida. Ir à fase de grupos era um dos objetivos da época que fica pelo caminho, é um momento de desilusão para o clube, para a massa adepta e para os profissionais, pois sei como os encontrei no balneário. Mas também lhes disse que é o momento de levantar a cabeça. Disse-lhes que em 2009/10 não fomos à fase de grupos e lutámos pelo título até à última jornada. É um momento duro, mas vamos sair fortalecidos para o resto das competições", afiançou o presidente do Braga, antes de elogiar a qualidade do plantel à disposição de Abel Ferreira e dos objetivos internos para 2018/19:

"É o momento de levantarmos a cabeça, de darmos uma resposta forte. Estes jogadores têm carácter, perdemos um objetivo, algo que pode acontecer a qualquer equipa do Mundo, mas isso não invalida o que disse do plantel, que é um plantel ainda mais equilibrado do que o da época passada. É o momento de os adeptos se unirem e certamente que vamos dar uma resposta na próxima jornada", assinalou, prosseguindo. "Vamos encurtar ainda mais o que queremos encurtar para os outros adversários, ainda temos três provas, uma é na nossa casa e na outra queremos voltar no Jamor e é nessas três provas que nos vamos concentrar", acrescentou Salvador, que falou sobre o mercado, confirmando a saída de Hassan para o Olympiacos.

"Isto nada altera o nosso objetivo. Só se pagarem a cláusula é que negociaremos. Não vamos negociar nenhum jogador. Aproveito para dizer que o Hassan vai ser apresentado no Olympiacos, renovou por uma época e foi emprestado, de resto é com este grupo que contamos. O adversário teve mérito. Quando saiu o sorteio, internamente dissemos que era o pior adversário que nos poderia calhar. Ainda assim, era um adversário que estava ao nosso alcance", concluiu António Salvador.