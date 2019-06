SAD do Braga estuda alternativas a Rolando

A contratação de um central com estatuto de titular é a grande prioridade da SAD para o curto prazo. Aos 33 anos, afinal Rolando disse preferir os milhões do estrangeiro...

Rolando não vai vestir a camisola do Braga na próxima temporada. O defesa-central voltou atrás na intenção de assinar pelo clube minhoto e revelou que está mais interessado em prosseguir a carreira no estrangeiro. O internacional português chegou a reunir-se com António Salvador antes de partir para Cabo Verde, onde gozou um período de férias que terminou na passada quarta-feira, mas no regresso a Portugal recusou a proposta apresentada pelo clube minhoto, que lhe oferecia um contrato de duas épocas com um vencimento líquido de 600 mil euros por cada uma delas.

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, Rolando nem sequer chegou a reunir-se com António Salvador na última semana, isto apesar da insistência do presidente arsenalista, que, tal como Abel Ferreira, via no internacional português uma contratação de grande qualidade, capaz de acrescentar experiência a um sector que tem sofrido vários contratempos ao longo das últimas épocas, sobretudo com lesões.

Antes de avançar para Rolando, que está a poucos dias de terminar contrato com o Marselha, o Braga já tinha sondado a possibilidade de contratar Rúben Semedo, que na segunda metade da última época esteve cedido ao Rio Ave pelo Villarreal. No entanto, essa possibilidade caiu pelo facto de o Sporting ter feito uso de uma "cláusula antirrivais" na altura que o vendeu ao clube espanhol, que agora o cedeu ao Olympiacos.

Goradas as duas hipóteses mais desejadas pela SAD, Salvador vira-se agora para outros alvos, uma vez que a contratação de um defesa-central continua a ser a grande prioridade do mercado no curto prazo. Tal como O JOGO escreveu, Abel Ferreira pediu para acrescentar ao plantel dois defesas-centrais (Vítor Tormena, do Portimonense, preenche uma dessas vagas) e ainda um médio-centro de "grande qualidade", que é André Horta (regressou dos Estados Unidos). Sendo assim, e com a nega dada por Rolando, o Braga continua sem conseguir preencher o centro da defesa com um jogador de créditos firmados.