Sá Pinto: "Demos um bom passo para a fase final"

O Braga venceu, em Penafiel, por 3-1, no primeiro jogo do Grupo A da Taça da Liga, onde discute o acesso à final a quatro da prova, marcada para a Pedreira.

Entrar a vencer no Grupo A da Taça da Liga era especialmente importante para o Braga, admitiu Sá Pinto. Com golos de Rui Fonte, Pablo e Ricardo Horta, o Braga venceu (3-1), esta segunda-feira, o Penafiel, no 25 de Abril; Alan Schons marcou para a equipa da casa, numa partida em que esteve a perder desde os dois minutos. A liderança do grupo deixa a equipa mais perto da final a quatro, marcada para a Pedreira, mas, o treinador está preocupado com o jogo com o Marítimo, adversário que já esta época empatou os guerreiros, no campeonato (2-2).

Chave da vitória: "Humildade, concentração, eficácia também. Hoje fomos mais eficazes do que o costume, principalmente, nos primeiros lances que tivemos; depois, podíamos até ter dilatado o resultado, se tivéssemos um bocadinho mais de calma. Mas, entrámos muito forte no jogo e determinados e é isso que tem de se fazer contra estas equipas que são muito fortes e determinadas, muitas vezes difíceis de ultrapassar na Taça da Liga e na Taça de Portugal. São adversários que se motivam e, se estivermos distraídos, aproveitam uma oportunidade e depois acreditam, enfim, e depois não é fácil mudar o rumo dos acontecimentos. Não deixámos que isso acontecesse. Houve ali uma infelicidade num ressalto de uma bola parada, mas, a equipa soube ser inteligente, gerir mais a bola, ser madura. O que se queria era ganhar, começar bem esta fase de grupos. Ganhar, hoje, era muito importante, porque ficamos em primeiro lugar no grupo. Demos um bom passo para nos podermos qualificar para a fase final."

Lugar na fase final em Braga: "É um desejo nosso que queremos concretizar, mas, ainda faltam dois jogos, nomeadamente, o Marítimo. Temos de nos concentrar bem, fazer um jogo competente. Percebemos, no jogo da Liga, que é uma equipa que se fecha, que vai jogar no nosso erro outra vez e vamos ter de ser mais competentes, em termos de eficácia, não deixar que o adversário acredite que nos pode desequilibrar, como aconteceu no último jogo, que merecemos ganhar e não ganhamos. Temos de nos preparar, porque isto pode voltar a acontecer. Vai ser um jogo muito difícil e queremos conquistar esses três pontos".