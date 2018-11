Ricardo viveu um calvário, Abel adensou a dúvida, mas a SAD já avançou

Defesa-central termina a ligação ao clube no final da época.

No final do jogo com o Nacional, Abel Ferreira admitiu ter excesso de defesas-centrais no plantel (seis), tendo mesmo anunciado a intenção de reajustar esse sector já na reabertura de mercado em janeiro. No entanto, o treinador preferiu não revelar os nomes dos possíveis dispensados, numa decisão que levou a alguma especulação sobre o futuro imediato de Ricardo Ferreira. Isto porque o internacional português não joga desde 4 de janeiro (nesse dia sofreu a segunda lesão ligamentar grave no joelho direito), para além de terminar o contrato no final desta época. O facto de estar há 11 meses sem competir ajudou a adensar a dúvida, mas O JOGO sabe que Abel Ferreira não pretende abdicar do internacional português no mercado de inverno e que a SAD até tem a intenção de lhe renovar o contrato que termina no próximo mês de junho. Nesse sentido, já há negociações relativamente adiantadas entre os responsáveis do Braga e Ricardo Ferreira, que é representado por Jorge Mendes, para o prolongamento de uma ligação que começou em 2015. As duas partes estão em sintonia e a intenção passa por oficializar o acordo o mais rapidamente possível.

Entretanto, o defesa-central já está totalmente recuperado da lesão ligamentar sofrida no Estádio do Bessa, sente-se confortável e confiante com a resposta que o joelho direito tem dado nos treinos, e aguarda agora por uma oportunidade para voltar a jogar. Apesar disso, o internacional português tem consciência de que está, neste momento, em desvantagem na luta pela titularidade, até pela ausência de ritmo competitivo, sobretudo na comparação com Bruno Viana, Pablo Santos e Raúl Silva, os três centrais já utilizados ao longo desta temporada.

Depois de uma grande primeira época em Braga (41 partidas com Paulo Fonseca), começaram os problemas físicos de Ricardo Ferreira, que somou apenas mais 28 jogos nas duas últimas épocas.