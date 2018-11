O jogador entrou no grupo de centenários do Braga e, a poucos dias do embate de líderes no Estádio do Dragão, fez uma retrospetiva para O JOGO sobre vários momentos "muito especiais".

No dia 14 de agosto de 2016, José Peseiro lançou Ricardo Horta para os últimos minutos do dérbi minhoto, disputado em casa do rival, que o Braga venceu (1-0) com um golo de Pedro Santos. Foi a primeira jornada do campeonato de 2016/17 e também o primeiro jogo do extremo pelos arsenalistas. Ao longo dos últimos dois anos e meio, Ricardo cimentou a sua posição no clube, ao ponto de ser atualmente um dos jogadores mais valorizados do plantel. Foram cem jogos, número redondo de muitas memórias, ainda que o extremo não hesite na hora de escolher o melhor momento coletivo desde que chegou ao clube. "Atualmente estamos numa boa fase, ainda não perdemos esta época, e este é o melhor momento da equipa desde que aqui cheguei", apontou Ricardo Horta, a poucos dias de o Braga discutir a liderança no campeonato com o FC Porto. No entanto, esse confronto do próximo sábado, agendado para o Estádio do Dragão, ficou de fora desta conversa com O JOGO por opção dos responsáveis do clube, ainda que tenha ficado o aviso ao atual campeão nacional.

Apesar das "boas recordações" deste centenário, nem tudo foi um conto de fadas nesta história entre o Braga e o mais velho dos irmãos Horta. "Houve um jogo que me ficou marcado, aquele em que perdemos na meia-final da Taça da Liga com o Moreirense [2016/17]. Podíamos ter ido à final...", recordou. De espírito descontraído - "Já são cem jogos? Isso é muito", brincou -, Ricardo Horta não deixou de sublinhar a "importância de um momento especial", vivido num "clube igualmente especial". "Chegar aos cem jogos pelo Braga significa muito para mim. Fazendo uma retrospetiva destes últimos anos, sinto que estou a fazer um bom trabalho. Agora é só continuar neste caminho", afirmou o extremo, que foi o 91.º jogador a atingir esta marca pelos arsenalistas. E agora, o que se segue, mais cem jogos? "Não sei... o que posso prometer é que vou continuar a dar tudo por esta camisola", prosseguiu.

"Houve um jogo que marcou: a derrota com o Moreirense..."

Ricardo Horta escolheu, para O JOGO, os momentos mais significativos que viveu durante esta passagem pelo Braga (ver em cima), reconheceu ainda que não teve de tomar "nenhuma decisão difícil" nestes dois anos, nem mesmo em relação a uma eventual saída, e também acredita que, no plano individual, não ficou nada por fazer. "Dei sempre tudo o que tinha e as pessoas reconhecem isso. E quem dá o máximo, a mais não é obrigado", rematou.

Três momentos especiais: a melhor exibição, o melhor golo e a melhor assistência

MELHOR EXIBIÇÃO

No plano individual, Ricardo Horta escolheu a goleada em Chaves, da época passada (18 março de 2018), como a melhor exibição que realizou no Braga. "Ganhámos por 4-1 e eu marquei dois golos, para além de ainda ter feito uma assistência para o Paulinho. Escolho esse jogo pelo meu desempenho, mas também porque garantimos uma vitória num campo sempre muito difícil", recordou.

MELHOR GOLO

A 11 de dezembro de 2016, Ricardo Horta apontou "o melhor golo" ao serviço do Braga. Foi na receção ao Paços de Ferreira, da 13.ª jornada, que terminou em goleada (3-0). "Para mim, todos os golos que marco são bons, mas aquele foi, sem dúvida, o mais bonito", lembrou. Nesse lance, Horta partiu do flanco esquerdo, fletiu para o meio e, à entrada da área, rematou com o pé direito, em arco, ao poste mais distante.

MELHOR ASSISTÊNCIA

Ao longo dos cem jogos, Ricardo Horta fez 20 passes para golo, mas optou por destacar apenas dois desses momentos: no empate (2-2) com o Feirense, de 7 de abril deste ano, e na mais recente vitória (3-0) frente ao Belenenses. "São duas assistências muito iguais, a primeira para o Paulinho e a segunda para o Wilson. Destaco estas porque deram para finalizar com apenas um toque", sublinhou.