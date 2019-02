Raúl Silva chamado para o Dragão depois do recurso do Braga

Raúl Silva e Fransérgio de regresso aos convocados do Braga, tendo em vista o jogo com o FC Porto.

O treinador do Braga, Abel Ferreira, convocou Raúl Silva e Fransérgio para o jogo no estádio do FC Porto, na terça-feira, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O central e o médio brasileiros falharam o jogo com o Belenenses (derrota caseira, por 2-0), da última jornada da I Liga, devido a castigo, por acumulação de cartões amarelos.

Raúl Silva foi suspenso por mais dois jogos, por uma cotovelada sobre Acuña, no jogo com o Sporting, da ronda anterior do campeonato, que não foi sancionada pelo árbitro no campo. O Braga recorreu do castigo, que tem efeitos suspensivos, pelo que o central está apto para o jogo no Estádio do Dragão.

Marcelo Goiano, que se lesionou diante do Belenenses, é baixa confirmada, tal como os outros jogadores lesionados: Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas, Fábio Martins e Pablo.

Braga e FC Porto defrontam-se na terça-feira, em jogo com início às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona.

- Defesas: Bruno Viana, Raúl Silva, Sequeira e Ailton.

- Médios: Claudemir, Ryller, Eduardo, Palhinha, João Novais, Trincão, Esgaio, Fransérgio e Xadas.

- Avançados: Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.