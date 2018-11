"O presidente quase me batia quando pedi o Paulinho", conta Abel Ferreira

Treinador do Braga marcou presença no World Scouting Congress, numa unidade hoteleira do Porto.

Abel Ferreira foi um dos oradores no World Scouting Congress, esta terça-feira, que decorre numa unidade hoteleira do Porto, e abordou a ação dos clubes no mercado de transferências. O treinador do Braga não se coibiu de falar sobre o emblema arsenalista, lembrando o caso de Paulinho, contratado ao Gil Vicente no início de 2017/18.

"O segredo, tendo em conta que nós não temos os mesmos recursos, é tentar chegar primeiro. Fomos buscar o Paulinho, o Murilo, que pode ser uma surpresa agradável, e nestes casos há que ajustar as expectativas e as do jogador, porque viste nele algo que a médio prazo pode ajudar. O Paulinho era um jogador que estava a custo zero. Eu lembro-me da primeira vez que falei do Paulinho. Tinha acabado de ser contratado e quando pedi ao presidente para ir buscar o Paulinho, olhou para mim e quase me batia", revelou Abel, prosseguindo:

"A verdade é que em todos os resumos que íamos ver no Gil Vicente era sempre o Paulinho na assistência ou no golo", rematou o técnico do Braga.