Pedro Santos elogia o Braga: "Há exemplos como o do Leicester que fazem acreditar"

Fez dois jogos nesta época, antes de partir à aventura nos Estados Unidos. Em Braga, Pedro Santos diz ter deixado muitos amigos e uma equipa pronta a surpreender.

Pedro Santos ainda não conseguiu descolar-se do Braga - "vejo os jogos todos", contou - e continua a pronunciar, com frequência, o "temos" em vez de "eles têm". Apesar de longe, nos Estados Unidos, o extremo sente-se parte do plantel e, a O JOGO, falou sobre o passado, o presente e o futuro do clube.

Quais foram os motivos que o levaram a sair do Braga?

-Achei que estava no momento de dar um passo em frente na minha carreira. No ano passado, já tinha recebido propostas, mas a mudança acabou por não se concretizar. Este ano, voltei a ter uma proposta, que foi boa para todos, e, assim, cumpri o objetivo de jogar no estrangeiro. Apesar disso, já tenho saudades de Portugal, de Braga e do clube, mas faz parte da vida...

Tem mantido o contacto com as pessoas de Braga?

-Sim, claro, falo praticamente todos os dias com os amigos mais chegados do plantel. Temos um grupo no WhatsApp e vou-me mantendo a par das notícias. Para além disso, tenho aqui os canais portugueses que me permitem ver todos os jogos do Braga.

E está surpreendido com este bom arranque de época?

-Sinceramente não. Conheço o valor deste plantel, acredito que os resultados vão continuar a ser positivos e que toda a gente vai ficar satisfeita no final da época.

Saíram vários jogadores importantes e também entrou muita gente nova. Acreditava que esta fórmula trouxesse resultados tão rapidamente?

-É verdade que o plantel mudou muito, mas o núcleo duro continua e isso acaba por ser o ponto forte desta equipa. Os que chegaram também se integraram bem. Durante os jogos, já conseguem fazer combinações de alguém que parece jogar junto há muito tempo! E isso é fantástico.

E aquela vitória na Alemanha?

-Foi muito boa [risos]. Para ser sincero, não estava muito confiante. Sabia que eles iam lutar até ao fim, mas daí a vencerem... Ainda por cima, o Hoffenheim tinha vindo de uma grande vitória com o Bayern. O Braga fez uma grande exibição e, com uma pontinha de sorte, acabou por garantir um enorme resultado. Agora, temos todas as condições de seguir em frente na Liga Europa.

António Salvador considerou que o atual plantel é um dos melhores dos últimos anos e que está ao nível daquele que chegou à final da Liga Europa. Concorda?

-Não sei se é um dos melhores... Mas, sim, é um plantel com muita qualidade e grande potencial. Este tipo de conclusões só se pode tirar no final da época; tudo depende se eles vão conseguir igualar ou ultrapassar o que outras equipas já fizeram pelo Braga.

Por exemplo, acha que esta equipa tem mais potencial do que a de Paulo Fonseca?

-Também não sei, é complicado avaliar isso. Naquele ano tínhamos um excelente plantel, com grandes jogadores, e ainda conseguimos atingir grandes feitos. A equipa desta época está a superar as expectativas, mas para chegar ao mesmo patamar ainda terá de crescer muito. E isso também vem com os resultados, que trazem mais confiança e motivação. No fundo, foi o que nos aconteceu naquele ano.

Nesse ano, tal como neste, havia uma grande rotação do plantel...

-Isso é fundamental, porque toda a gente se sente importante. Os jogadores sabem que têm de estar sempre preparados, porque vão ser chamados a qualquer momento. É evidente que as vitórias também dão confiança e permitem fazer isso. Se os resultados não aparecessem, é óbvio que o míster não podia trocar oito jogadores de um jogo para o outro.

E aquela ambição de António Salvador ser campeão é mesmo possível?

-Possível, possível... Não sei se é possível no atual contexto. Bem, impossível não será, mas fácil também não vai ser. Há exemplos como o do Leicester que fazem acreditar. No entanto, para isso acontecer o Braga terá de estar num patamar de excelência e apanhar dois ou até mesmo os três grandes num mau momento. E isso não é fácil de acontecer.

Então como é o que o plantel recebe aquelas palavras do presidente? Sentem-se pressionados?

-Por acaso nunca encaramos isso dessa forma. A pressão de lutar por algo grande nunca é má. É um objetivo ambicioso e todos os jogadores gostam disso. Mas também sei que os meus colegas do Braga são realistas e sabem da dificuldade em concretizar esse desejo. A vantagem é que, apesar das palavras do presidente, sabemos que não tínhamos essa responsabilidade, ao contrário dos três grandes. No entanto, o Braga até pode não ser campeão, mas acredito que se possa intrometer nessa luta durante os próximos anos.