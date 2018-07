Pedro Martins vira-se para Hassan: gregos apontam duas possibilidades

Treinador português do Olympiacos conta com a ajuda do empresário Jorge Mendes para contratar o avançado egípcio do Braga.

Na lista de jogadores transferíveis, anunciada nesta semana por António Salvador - "para além de Vukcevic, podem sair mais dois ou três", afirmou -, está também o nome de Hassan. O avançado não faz parte das prioridades de Abel Ferreira para esta época, pelo que a SAD encara com bons olhos a possibilidade de se desfazer do internacional egípcio a breve prazo. Ora, é nesse contexto que surge o interesse do Olympiacos, e mais concretamente do seu treinador, o português Pedro Martins, anunciado em força pela Imprensa grega. A admiração do técnico por Hassan vem do tempo em que trabalharam juntos no Rio Ave, havendo agora a certeza de que Pedro Martins pretende acrescentar o nome do jogador do Braga ao seu plantel.

Para concretizar este desejo, o Olympiacos conta com a ajuda de Jorge Mendes, empresário do avançado que acabou de colaborar com o clube grego nas contratações dos portugueses Podence (ex-Sporting) e Roderick Miranda (ex-Wolverhampton).

Neste caso específico, António Salvador não estabeleceu um preço definitivo por Hassan, pretendendo apenas realizar o melhor negócio possível com um jogador pelo qual despendeu, em 2015, 700 mil euros por metade do passe - a outra metade continua a pertencer ao Rio Ave.

Na Grécia apontaram duas possibilidade para o negócio se concretizar, um empréstimo de um ano com opção de compra ou uma contratação definitiva a troco de três milhões de euros. Os próximos dias vão ajudar a clarificar o futuro de Hassan.