Palhinha explica opção pelo Braga: "Estaria a mentir se não o dissesse"

Palhinha chega por empréstimo do Sporting para reforçar o Braga

A escolha: "O Braga foi uma opção minha porque demonstrou todo o interesse em ter-me aqui. Tanto o presidente como o treinador já me vinham a querer a algum tempo. Eu quero estar num sítio onde me sinta desejado e foi aqui que acabei por o sentir. Encaro este desafio com a maior felicidade e a maior vontade possível de atingir os objetivos do Braga"

Sobre Abel Ferreira: "Estaria a mentir se não o dissesse. Conheço muito bem o mister Abel e ele a mim. Sabe aquilo que posso dar e naquilo em que posso ajudar. É com muito orgulho que o volto a encontrar. Um treinador com o qual gostei muito de trabalhar na altura em que era júnior. Espero que nos possamos ajudar mutuamente e assim ajudar o clube a ter sucesso".

Ajudar: "Eu e o mister já falámos um pouco sobre isso. É claro que não há jogadores iguais, mas sei que posso acrescentar muito ao jogo da equipa. Espero, também, que o Braga me ajude a evoluir como jogador e tenho a certeza que no final da época não me vou arrepender da escolha que fiz"

Experiência: "Na altura, com 21 anos e aquando da passagem por Moreirense e Belenenses, já era dos jogadores da minha geração com mais jogos na I Liga. Depois, quando cheguei ao Sporting, não tive a rotatividade que pretendia. Foi uma fase menos boa que passei. Um clube diferente, patamares diferentes e agora encaro este desafio com a máxima ambição, máxima vontade de ter tempo de jogo e a sentir a valorização que senti noutros momentos".

A cidade e o clube: "As primeiras impressões são ótimas. A cidade é bastante bonita. Já tive a oportunidade de visitar o Bom Jesus com os meus pais. Tenho aqui muitos amigos e tenho a certeza que me vou adaptar bastante bem à cidade e a um clube que é um grande do futebol português. Talvez há um tempo atrás não o era, mas hoje em dia todos olham para o Braga como tal. Quando cá cheguei, ao ver o ginásio, os balneários, os campos de treino... São tudo condições de clube grande e tenho a certeza que não foi um passo atrás na minha carreira",