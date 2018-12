O registo impressionante do maior investimento da história do Braga

Bruno Viana, o maior investimento da história do Braga, é o único jogador utilizado por Abel em todas as partidas já disputadas.

A rotatividade que Abel Ferreira implementou desde que assumiu o comando do Braga prevê agora uma única exceção: Bruno Viana. O central chegou a partilhar o estatuto de imprescindível durante vários jogos com o lateral Sequeira, mas o cenário mudou na última deslocação ao Bonfim, no fecho do Grupo B da Taça da Liga, com o segundo a ser poupado (rendido por Ailton) e o primeiro a somar a 22.ª partida consecutiva como titular, sendo substituído, pela primeira vez nesta temporada, aos 79 minutos por Pablo Santos. É um registo impressionante que acaba por justificar os três milhões de euros que o Braga desembolsou em março de 2018 para acionar a opção de compra do passe do central brasileiro, assegurado inicialmente por empréstimo do Olympiacos.

Produto da formação do Cruzeiro e lançado por Paulo Bento na primeira equipa do colosso brasileiro, Bruno Viana foi a contratação mais cara de sempre do Braga e não quer ficar por aqui em relação a marcos históricos, como expressou, em outubro, ao Globo Esporte. "O título? Acredito que é possível, sim. Temos um elenco muito bom, um time equilibrado. Claro que é supercomplicado enfrentar Benfica, FC Porto e Sporting, pela história que eles têm e também o maior investimento financeiro, mas o Braga é um clube em ascensão, já se estabeleceu como um dos melhores no país e podemos dar este salto rumo ao troféu", testemunhou. A consistência defensiva, exceção feita ao jogo com o Benfica, situa-se entre os principais trunfos dos bracarenses e o jogador de 23 anos confirmou que tudo começou na época passada. "O motivo dos bons resultados e o baixo número de golos sofridos é o facto de conseguirmos cumprir bem as orientações da equipa técnica. Desde o ano passado, com o técnico Abel Ferreira conseguimos um bom número de jogos sem sofrer golos. Felizmente, conseguimos manter o nível e também evoluir como equipa."