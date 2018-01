O azar bate de novo à porta e acaba com o sonho de Ricardo Ferreira

Central do Braga sujeito a nova operação. Não joga mais esta temporada.

O azar bateu mais uma vez à porta de Ricardo Ferreira. O central do Braga lesionou-se no Bessa, frente ao Boavista, e será sujeito a uma nova intervenção cirúrgica ao joelho direito.

"O SC Braga informa que os exames efetuados esta quinta-feira ao jogador Ricardo Ferreira detetaram uma lesão ligamentar no joelho direito que requer intervenção cirúrgica e que vai afastar o internacional português da atividade competitiva até ao final da corrente temporada", informou o clube minhoto.

Ricardo Ferreira, recentemente internacional por Portugal, no particular com os Estados Unidos, deixou o jogo com o Boavista ao minuto 21. Em julho tinha sido operado a uma lesão do ligamento colateral interno do joelho direito, sofrida num particular com o Wigan.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

"Tenho de agradecer ao Braga por tudo o que me deu e por me ajudar a chegar a este nível. Se o clube não está bem, nada é possível individualmente. Por isso agradeço aos meus colegas por tudo o que me têm dado. O Mundial é um sonho, sabendo que é um objetivo complicadíssimo. Só me resta dar o melhor e logo se verá", afirmou o defesa depois de somar a primeira internacionalização. O sonho do Mundial acabou.