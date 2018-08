João Novais marcou um grande golo de livre direto na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, mas não chegou para evitar o afastamento do Braga.

Não jogar para o empate: "Entrámos no jogo para ganhar, sabíamos que o empate chegava mas fomos com o intuito de marcar golos e superiorizar-nos no resultado. Estamos desiludidos, é um objetivo falhado, mas temos de encarar isto apenas como forma de crescimento".

Sentimento: "Não sabem o quanto nos custou sofrer este último golo, mas vamos crescer certamente, estamos no início da época e de certeza que vamos fazer grande época".

Imprevistos: "O futebol é feito de imprevisibilidades, o Zorya não fez nada, nem de perto nem de longe, para sair daqui com dois golos marcados, mas o futebol é assim".

Responsabilidade aumenta nas competições internas? "Acho que não, o Braga tem a responsabilidade de entrar em todas as competições com o intuito de lutar para as vencer e é isso que vamos fazer já no próximo jogo, entrar para ganhar"

Adeptos: "Prometemos dar tudo dentro do campo para lhes retribuir o apoio".