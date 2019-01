António Salvador mostra-se confiante antes do arranque daquela que, na sua opinião, será "muito provavelmente a melhor final four de sempre".

Em texto publicado pela revista da Liga, António Salvador olha para a final four da Taça da Liga com otimismo e vaticina mesmo que poderá tratar-se "da melhor de sempre".

O presidente do Braga, clube que vai jogar em casa - os três jogos serão disputados no estádio dos arsenalistas - vê o clube que lidera como candidato, mas não se coloca num patamar superior a Sporting, o adversário nas meias-finais, Benfica e FC Porto.

"O Braga encara, pois, esta final four com motivação e responsabilidade. Responsabilidade por ser um dos clubes que já venceu este troféu e responsabilidade por ter a conquista desta Taça da Liga entre os objetivos da temporada. Não recuamos nas nossas intenções: somos candidatos a vencer a Taça da Liga. Mas não somos mais candidatos do que qualquer um dos restantes finalistas,

clubes históricos do nosso futebol, enormes equipas que ajudarão a que esta final four seja, muito provavelmente, a melhor de sempre", antevê Salvador, antes de falar sobre a eleição do Estádio Municipal de Braga como palco de todas as decisões:

"Em primeiro lugar, enquanto bracarenses, é com enorme honra que vemos a nossa cidade acolher uma competição que tão bem soube organizar na época passada e que distinguiu não apenas o Estádio Municipal de Braga como um palco de excelência para as grandes decisões, mas também engrandeceu a cidade e o seu envolvimento numa festa do futebol", escreve o dirigente máximo do emblema minhoto.