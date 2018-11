Abel Ferreira analisou a derrota do Braga frente ao FC Porto, por 1-0, no Estádio do Dragão.

Análise e o que faltou ao Braga para sair com pontos do Dragão: "O registo que fica é que nós não especulamos, dizemos ao que vimos. Jogámos com as nossas armas, procurámos valorizar o espetáculo. Para quem viu o jogo acho que foi um grande espetáculo. Faltou fazer golos nas quatro oportunidades que tizemos. Queríamos muito levar pontos, demonstrámo-lo dentro do campo. Muitas vezes o futebol é o aleatório, o acaso, e o FC Porto foi mais feliz. Podia ter caído para qualquer lado, infelizmente para nós caiu para o FC Porto".

Não promete triunfos: "Eu não prometo vitórias, não tenho uma varinha mágica para poder dizer que vou ganhar. Há sempre um adversário pela frente. Costumo dizer que há seis factores que podem fazer a diferença. O adversário pode ser melhor, ser mais forte fisicamente, ser melhor no que tem a ver com a análise técnico-tática e há as questões aleatórias. O FC Porto acaba por fazer golo num ressalto de uma segunda bola de um lançamento".

Feliz com o desempenho dos jogadores: "Não saio contente com o resultado, saio contente com o desempenho da minha equipa. Mas o futebol é isto, nem sempre vence a equipa que cria mais oportunidades. Não é normal vir aqui ao Dragão criar tantas oportunidades".

Futuro: "Analisamos todos os jogos da mesma maneira, tiramos reflexões de todos os jogos. Vamos fazer as nossas reflexões, continuar a ser campeões na qualidade de jogo. É verdade que as derrotas nos desgastam, mas as vitórias também exigem muito de nós. Vamos aproveitar esta pausa para, quando voltarmos, continuarmos fiéis à nossa forma de ser e estar".