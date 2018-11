Nacional quer Rosic por empréstimo

O ex-internacional sérvio sub-21 chegou a ser tentado pelo Nacional no verão passado, mas lesionou-se durante o estágio no Algarve e a transferência tornou-se inviável

Ainda por estrear nesta temporada, Rosic é desejado pelo Nacional para janeiro. Em busca de centrais para atacar a manutenção na I Liga com maior segurança, o clube madeirense tem agido com celeridade e já sabe que o sérvio de 25 anos aceitará a mudança, faltando apenas o acordo com o Braga para a transferência avançar, num quadro de empréstimo válido por seis meses. O agente Simic confirma o interesse do Nacional e acredita que a SAD presidida por António Salvador facilitará o acordo. "O presidente Rui Alves ligou-me para saber qual era a disponibilidade do Rosic e o jogador disse-me que aceita ir para o Nacional. O clube agrada-lhe e o desejo dele também é continuar a jogar em Portugal. É um bom clube para se valorizar. Só falta a decisão do Braga, mas não me parece que coloque entraves, porque o jogador não tem contado para Abel Ferreira. O presidente do Nacional ficou de falar com António Salvador", contou o empresário.

O namoro entre o Nacional e Rosic não é recente. O clube madeirense tentou assegurá-lo no verão, antes do início da temporada, mas o ex-internacional sub-21 lesionou-se com alguma gravidade durante o estágio da pré-época dos bracarenses, no Algarve, e a transferência tornou-se inviável a partir do momento em que se percebeu que teria de parar durante bastante tempo. "Perdeu-se essa possibilidade só por causa da lesão", referiu Simic, certo de que Rosic poderá fazer pelo menos "15 jogos" pela equipa madeirense. "Voltará em Braga em condições de ser reintegrado no grupo ou mesmo de ser vendido", juntou. Dependente igualmente do aval de Abel Ferreira, a eventual saída de Rosic no mercado de transferências de inverno não vai desfalcar, de resto, o sector defensivo. Para além de Bruno Viana e Pablo Santos, titulares nos últimos jogos, o treinador voltou a ter à disposição Raúl Silva e Ricardo Ferreira, ainda que o segundo ainda esteja a recuperar a forma física, depois de ter sido operado ao joelho direito em fevereiro, mantendo-se o jovem brasileiro Lucas como opção. Contratado por cinco épocas, Rosic custou 750 mil euros em 2016.