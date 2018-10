Premium Um mistério no Braga chamado Ailton que inclui uma foto apagada

O Braga garante que o jogador não tem um problema grave e que deve voltar aos treinos entre hoje ou amanhã. No entanto, Ailton está desconfortável com a falta de oportunidades...

Jefferson partiu, chegou Ailton. O lateral brasileiro foi uma das principais contratações do Braga para esta época, ou pelo menos uma das mais sonantes, mas a verdade é que continua sem somar qualquer minuto de competição. É, de resto, o único jogador do plantel que continua a zeros - com exceção dos lesionados de longa data. A ausência continuada até das convocatórias tem servido para alimentar as mais variadas especulações ao longo das últimas semanas, que foram agora adensadas por uma foto publicada pelo lateral nas redes sociais. Nela, pode ver-se Ailton com a perna esquerda envolvido por uma proteção, que deixava antever uma lesão nunca comunicada pelo Braga. No entanto, e confrontado por O JOGO, o clube explicou que aquilo que parecia ser um problema físico com alguma dimensão é, afinal, "uma questão menor". "Parou durante o fim de semana, hoje [ontem] não esteve no relvado, mas já vai treinar entre terça [hoje] e quarta-feira. Estará disponível para o jogo com o Felgueiras." A esta declaração de cariz oficial não foi acrescentada mais nenhuma explicação sobre a contínua ausência de Ailton das opções do treinador, nem tão-pouco o problema físico que obrigou à utilização da tal proteção.

Curiosamente, O JOGO já tinha questionado Abel Ferreira sobre a ausência de minutos para Ailton durante a conferência de Imprensa que serviu de antevisão ao jogo com o Sporting, tendo o treinador falado numa mera opção técnica. "O futebol é simples: só podem jogar 11 e entrar mais três. Existe competição interna, uma boa luta entre o Sequeira e o Ailton, mas sempre disse que quem chegasse ao clube teria de conquistar o lugar. O Sequeira está a jogar bem e o Ailton terá de esperar por uma oportunidade", explicou.

A realidade mostra que Ailton ainda não foi capaz de "conquistar o lugar", tal como exige Abel Ferreira, não só porque Sequeira tem dado uma boa resposta (durante a semana de trabalho, como também em competição), mas sobretudo porque o empenho e a atitude do brasileiro nos treinos não têm sido os mais indicados. Aliás, O JOGO sabe que o problema físico revelado pela foto, que não chegou a ser identificado pelo clube, nem sequer é o primeiro da época, apesar de, e novamente segundo a informação prestada ontem pelo Braga, nenhum deles ter sido impeditivo para a competição - com exceção de uma lesão muscular sofrida na pré-época.

Foto apagada e dúvidas sobre o futuro

A foto em que se vê o jogador com uma proteção na perna foi tirada no último fim de semana (numa visita do jogador à cidade do Porto), publicada nas redes sociais ao início da noite de domingo e apagada pelo próprio pouco tempo depois. Neste momento, e apesar da "disponibilidade" física de Ailton para a deslocação a Felgueiras, anunciada pelo clube, sobram muitas dúvidas sobre a sua utilização no jogo de domingo.

O lateral-esquerdo chegou a Braga cedido pelo Estugarda (a SAD garantiu uma opção de compra até ao final do mês de junho) e com naturais expectativas de jogar regularmente, como afirmou numa entrevista a O JOGO ainda antes de a época começar. No entanto, a ausência total de oportunidades, provocada por opção técnica, tem deixado o jogador desconfortável, ao ponto de equacionar a saída na próxima reabertura de mercado, em janeiro, no caso de a atual situação se manter.