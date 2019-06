Matheus: "Tive sondagens do Benfica e de alguns clubes do Brasil, como o São Paulo"

Em entrevista ao ESPN, o guarda-redes do Braga assumiu que gostaria de defender a baliza da Seleção Nacional e revelou ter sido consultado pelo clube da Luz, entre outros emblemas

Desaparecido em combate no final de agosto, Matheus aposta num regresso em grande à competição, depois de ter estado parado durante praticamente toda a época de 2018/19 para recuperar de uma cirurgia ao joelho direito. O guarda-redes avançará para a sexta temporada ao serviço do Braga e, em entrevista ao ESPN, admitiu ter sido abordado há algum tempo por clubes de grande dimensão, incluindo o Benfica. "Tive algumas sondagens do Benfica e de alguns clubes do Brasil, como o São Paulo, mas nada se concretizou", admitiu. O número um dos arsenalistas manifestou ainda o desejo de seguir os passos do colega Dyego Sousa, que cumpriu o sonho de representar Portugal. "Tenho dois filhos que nasceram em Portugal. O sonho de todo jogador é participar de uma seleção. Seja no Brasil ou em Portugal, a que me der oportunidade eu vou estar de braços abertos para mostrar meu trabalho. É a realização de um sonho profissional", comentou.

Para já, o guardião brasileiro só pensa em fazer boa figura durante a pré-época dos bracarenses. É que Tiago Sá conquistou a baliza e Eduardo (Chelsea) pode estar de volta à Pedreira. "Não podemos nos acomodar e precisamos querer sempre mais. O Braga é um grande clube e está crescendo muito nas últimas temporada. É o clube que me abriu as portas e tenho muito carinho mesmo. É uma torcida cativante e uma cidade que abraça os jogadores. Já fiz mais de 100 jogos e tenho uma história por aqui. Mas penso em evoluir e trabalho cada dia para chegar a patamares maiores. Mas nunca esquecendo o passado e todos que me ajudaram", afirmou.

Puxando a fita da vida um pouco atrás, Matheus contou ainda ter desistido de ser defesa-central para apostar na carreira de guarda-redes por influência do irmão Moisés, atual jogador do Palmeiras. "O Moisés ainda jogava na base do Cruzeiro e ganhou um par de luvas do Jefferson [ex-guardião da seleção brasileira] e me deu. A partir dali, eu peguei muito gosto pela posição",