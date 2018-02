Matheus recorda a melhor defesa: "Contra o Benfica em 2014"

Matheus completou o jogo 100 pelo Braga no triunfo histórico em Guimarães. Ao site do clube, falou do passado, do presente e do futuro: "Em breve vamos festejar o título com os adeptos", apontou.

Significado de um número redondo: "É uma alegria imensa. É o clube que me abriu as portas da Europa... que me acolheu com todo o carinho. Agradeço a forma como fui recebido no clube e na cidade. É fantástico fazer 100 jogos pelo Braga e espero poder colecionar muitos mais e dar bastantes alegrias tanto ao clube como aos adeptos, porque merecem".

Jogo 100: "Completar 100 jogos num dérbi e com uma vitória destas... vai ficar gravado na minha história e na da minha família. É uma marca que vou transportar para sempre comigo e espero poder atingir muito mais marcas neste clube".

Matheus, quatro anos depois: "É diferente. Cheguei em 2014, um ano de adaptação e de aprendizagem. Amadureci e aprendi muito e sinto-me muito diferente. Sei que tenho muito para crescer e quero continuar a evoluir cada vez mais".

Momento: "É um ano onde estou a aproveitar cada oportunidade como se fosse a última. Sei que estou a atravessar um momento muito bom na minha vida, mas como disse não nos podemos contentar. Há que continuar a evoluir todos os dias, pois ainda há muito para acrescentar".

Relação entre guarda-redes: "Trabalhei e trabalho com vários guarda-redes. Tentámos sempre aconselhar-nos e aprender mutuamente. Eles também fazem parte desta marca. Ajudamo-nos diariamente e a verdade é que somos um só. Infelizmente só joga um, mas todos estão prontos para jogar e é uma disputa muito saudável".



Memória: "Vencer a Taça de Portugal".



Melhor defesa: "Contra o Benfica em 2014. Vencemos por 2-1 em casa".



Golo que mais festejou: "O último penálti do Marcelo Goiano na final Taça de Portugal".



Amigo: "Marcelo Goiano. Chegámos juntos em 2014. Somos da mesma religião, fazemos sempre estágio juntos e é uma amizade que foi crescendo. Quatro anos e meio juntos e é um grande amigo que tenho aqui dentro".



Adeptos: "Guerreiros que nos apoiam sempre. Em breve vamos festejar juntos o título de Campeão Nacional".



Plantel: "Magnífico. Somos jovens, com sonhos e com o mesmo pensamento. Todos remam para todo o lado. Um grupo com muito talento que, certamente, vai dar muitos frutos".



António Salvador: "Um homem com um coração enorme. Quando cheguei abraçou-me com um grande projeto. Agradeço-lhe a oportunidade que me dá de trabalhar neste clube fantástico".



Braga: "Vai ficar sempre no meu coração. Não só o clube, mas a cidade, onde conheci a minha esposa e onde nasceu o meu filho. Somos Guerreiros para sempre".



Sonho: "Ser Campeão Nacional pelo Braga".