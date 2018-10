Marafona tem na Taça uma janela de oportunidade e não é o único

O guarda-redes foi titular na Taça da Liga e está de volta à baliza.

Decisivo na conquista da Taça de Portugal em 2016, ao defender os penáltis dos portistas Herrera e Maxi Pereira, Marafona assumirá a baliza do Braga no início de mais uma caminhada na mesma competição, desta vez frente ao Felgueiras 1932, em jogo referente à terceira eliminatória. Apesar de ser suplente de Tiago Sá nos jogos do campeonato, o experiente guarda-redes terá a oportunidade de jogar com alguma regularidade, tudo apontando para que entre em cena pelo menos nas duas taças. Abel Ferreira deu, aliás, um sinal claro disso mesmo ao entregar-lhe a titularidade contra o Tondela, para a Taça da Liga, depois de ter feito questão que não partisse, rumo ao Olympiacos, precisamente no fecho do mercado de transferências do verão.

A inesperada lesão de Matheus, que não escapará a uma paragem de pelo menos cinco meses, alarmou o treinador e este achou por bem reter o guarda-redes de 31 anos, ao mesmo tempo que descartava, como alternativas, os guarda-redes Cláudio Ramos (Tondela) e Bruno Varela (Benfica). Ficou em banho-maria a renovação do contrato, conforme estava previsto antes da mudança, por empréstimo, para o Olympiacos, mas é provável que esse passo seja dado em breve, a menos que Marafona prefira comprometer-se já em janeiro com outro clube, atendendo a que a sua ligação ao clube expira no final de junho.

A deslocação a Felgueiras deverá ainda proporcionar mais minutos a outros jogadores menos utilizados ou ainda por estrear, como é o caso do lateral-esquerdo Ailton, emprestado pelo Estugarda. Murilo Souza, ex-Nacional, é outro reforço que poderá ser lançado nesta partida na perspetiva de complicar as contas do treinador, privado para este jogo de Wilson Eduardo e Ricardo Esgaio, ambos castigados. Suspenso por dois jogos por palavras dirigidas ao árbitro Tiago Martins na partida com o Rio Ave, Wilson também será baixa para o jogo seguinte, em Guimarães, e o seu potencial substituto até poderá ser testado precisamente na deslocação a Felgueiras. Lançado nas segundas partes dos jogos com o Belenenses e Rio Ave para readquirir ritmo competitivo, Paulinho é uma hipótese muito forte, mas Abel já demonstrou ser capaz de surpreender com outras combinações.