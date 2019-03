Maior investimento da história do Braga é hipótese em Itália

O maior investimento da história da SAD arsenalista pode transformar-se num dos grandes negócios do próximo verão...

A Lázio volta a colocar o nome de Bruno Viana numa lista reduzida de potenciais reforços para a próxima temporada. A notícia foi avançada em Itália pelo "Corriere dello Sport", que diz que o jogador do Braga é uma das três hipóteses em estudo para o reforço do centro da defesa - as outras são Gabriel Paulista (Valência) e Sidnei (ex-Benfica e atualmente no Bétis). Isto porque Wallace, que teve uma passagem efémera pelo Braga e é um dos centrais utilizados na Lázio, está a caminho de Inglaterra pela mão do empresário Jorge Mendes - que também agencia Bruno Viana.

O interessa da formação "laziale" no brasileiro do Braga não é novo, remonta ao final da época passada, quando os responsáveis italianos chegaram a ponderar avançar para a contratação de Bruno Viana depois de terem transferido Stefan de Vrij para o Inter de Milão. No entanto, na altura, António Salvador não se mostrou disponível para negociar o jogador, remetendo todos os interessados para a cláusula de rescisão, no valor de 25 milhões - Milan e Lyon também chegaram a sondar a SAD. O objetivo, entretanto concretizado, passava por retirar o máximo rendimento desportivo do brasileiro antes de o transferir, algo que tem sido conseguido, uma vez que o central é o jogador com mais partidas realizadas (36) e mais minutos de competição (3259') do plantel.

Depois de uma primeira época que esteve cedido pelo Olympiacos, Bruno Viana transformou-se no maior investimento da história do Braga, que o comprou por três milhões de euros, apresentando-se atualmente como um dos principais ativos da SAD no que diz respeito ao mercado. Tendo em conta a boa época que está a realizar, dificilmente o Braga conseguirá segurar Bruno Viana por mais um ano, apostando numa grande venda no próximo verão. Por enquanto, o central continuará a ser a principal referência da defesa arsenalista, agora privada do lesionado Raúl Silva.