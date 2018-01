Lukic apresenta-se e recorda interesse do Braga: "Fiquei incrédulo"

Central de 23 anos chega ao Braga proveniente dos croatas do Osijek.

Andrej Lukic assinou esta terça-feira um contrato válido por três épocas e meia com o Braga, trocando o Osijek, atual terceiro classificado da Liga croata, por Portugal. Em declarações ao site oficial do clube, o defesa central de 23 anos falou sobre as primeiras impressões do clube, a adaptação a Portugal e as suas principais qualidades.

"As minhas primeiras impressões são excelentes, o Braga é um clube fantástico. É uma equipa com boa reputação a nível mundial e estou muito feliz por estar aqui", referiu Lukic, revelando a sua reação quando soube do interesse do clube. "Quando ouvi sobre a hipótese de assinar com o Braga fiquei incrédulo. É um clube muito especial e que figura no top dos emblemas em Portugal", atirou.

Descrevendo-se como um jogador com "boa capacidade técnica, bom passe longo e força", Lukic revelou o primeiro contacto com os novos companheiros de equipa. "Falei com o Vukcevic e o Rosic e eles transmitiram referências muito positivas sobre o clube, a cidade e o país. Conheço também o Wilson Eduardo e alguns ex-jogadores do Braga, como o Diego Costa, o Éder e o Eduardo", rematou.