Loum no Moreirense está a superar as expectativas do Braga

Médio está a realizar boas exibições no Moreirense e até pode regressar à base já na próxima época.

Depois de três épocas a jogar na II Liga ao serviço da equipa B, Loum teve, no último verão, a possibilidade de realizar a pré-temporada com o plantel principal, por indicação de Abel Ferreira. No entanto, em cima do fecho do mercado, e já depois de asseguradas as contratações de Claudemir e Palhinha, o médio-defensivo perdeu espaço e acabou por ser cedido ao Moreirense. Os responsáveis do clube entenderam que Loum dificilmente teria espaço para jogar com regularidade em Braga e optaram por emprestar o jogador que, segundo o parecer técnico emitido na altura, ainda precisava de evoluir num patamar superior ao da II Liga antes de se cimentar na equipa principal. Loum foi cedido ao Moreirense até ao final da época, onde está a ser um dos jogadores mais influentes do onze orientado por Ivo Vieira.

Titular indiscutível nos 10 jogos realizados no campeonato, a época do médio, de 21 anos, ganhou ainda maior notoriedade depois do excelente golo marcado no triunfo (3-1) frente ao Benfica, em pleno Estádio da Luz. Apesar disso, e ainda antes desse grande momento, o Braga já acompanhava com especial interesse a evolução do jogador, que até tem superado as expectativas nesta primeira aventura na I Liga. Por outras palavras, se o médio-defensivo mantiver o atual nível exibicional, poderá mesmo regressar à equipa arsenalista já no arranque da próxima época.

Loum foi contratado pelo Braga há três anos, em 2015, na altura com apenas 18 anos, e pouco depois de ter participado no campeonato do mundo de sub-20 ao serviço da seleção do Senegal - perdeu apenas nas meias-finais, frente ao campeão Brasil. Nascido em Dakar, o médio chegou ao Minho proveniente do Union Sportive de Ouakam, um pequeno clube dos arredores da capital senegalesa onde fez toda a sua formação. Antes de aterrar em Braga, Loum ainda realizou testes na Udinese; não passou no exame e os minhotos aproveitaram. Nas últimas três épocas, o médio somou um total de 68 jogos na II Liga ao serviço da equipa B (quatro golos), onde chegou a trabalhar com Abel Ferreira.

Desde que chegou a Portugal, Loum destacou-se pela consistência defensiva que oferecia à equipa, ainda que nesta época tenha evoluído, sobretudo, na vertente mais ofensiva do jogo.