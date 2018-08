Joia do Braga estuda propostas de França e Alemanha

Trincão sagrou-se campeão europeu de sub-19 e é cobiçado por emblemas da alta roda europeia.

O Braga tem duas propostas em mãos por Trincão. O Lyon, da Liga francesa, e o Leipzig, clube da Bundesliga que, curiosamente, os bracarenses defrontariam no play-off da Liga Europa se tivessem afastado os ucranianos do Zorya, já manifestaram interesse no jogador de 19 anos, natural de Viana do Castelo.

Embora faça parte do plantel principal, Trincão não foi chamado por Abel Ferreira nos cinco primeiros jogos oficiais desta temporada, tendo participado no encontro da equipa B, orientada por Wender, no domingo, no Algarve, contra o Farense.

Com uma cláusula de rescisão contratual de 15 milhões de euros - a partir do dia 31 deste mês passará para 30 milhões de euros -, o jogador que foi campeão europeu de sub-19, torneio em que conquistou a bota de ouro - melhor marcador a par de Jota, do Benfica -, não estará, segundo fontes próximas, interessado em sair já para o estrangeiro. A possibilidade de o atacante, que está na eleição do prémio "Golden Boy", jogar com frequência na formação principal bracarense serve de motivação para continuar a evoluir no campeonato português.