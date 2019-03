"Jogámos em três sistemas, mas não posso falar porque depois as equipas querem tapar-nos"

Abel Ferreira comentou a vitória do Braga frente ao Vitória de Guimarães, por 1-0.

Jogo: "Sabíamos que era um jogo em que as quatro dimensões estavam presentes. Nós preparemo-nos nesse sentido, mas os jogadores têm grande confiança e a certeza do que têm de fazer. Disse que era preciso jogarmos com o coletivo. Criámos oportunidades sobra conta que equipa for. Podíamos ter feito mais, não tirando o mérito ao adversário, mas a diferença pontual não traduz de maneira alguma o que é a realidade. O Braga está forte, sabe aquilo que faz. Tivemos nós mais próximos do segundo golo do que o nosso adversário de igualar".

Dois pivots no meio campo: "Hoje jogámos em três sistemas táticos, mas não posso falar porque depois as equipas querem tapar-nos, como já aconteceu e temos de fazer o jogo do rato e do gato. Quando nos querem tapar, nós temos de nos defender".