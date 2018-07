João Novais traça metas e confessa: "O objetivo é baralhar as ideias do mister"

Médio quer agarrar um lugar no Braga e já traça objetivos para a nova época.

Depois de uma época de grande nível no Rio Ave, João Novais é reforço do Braga para a nova temporada. O médio, que assinou um contrato válido por cinco épocas com o clube minhoto, mostra-se satisfeito com os primeiros meses ao serviço do Braga e comenta a boa forma do clube na pré-época.

"O Braga é uma equipa com muita qualidade, muito prestígio na Europa. Tivemos dois jogos excelentes aqui em baixo mas não são mais do que dois jogos de preparação para quando começar a competição a sério. Claro que é sempre melhor ganhar e quantos mais golos marcarmos, mais confiança teremos, mas o importante é toda a gente saber o caminho traçado para os nossos objetivos para que quando a competição a sério chegar, todos sabermos o que temos que fazer dentro de campo", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Os objetivos, garante o médio, passam primeiro pela Liga Europa. "Para já é entrar na fase de grupos da Liga Europa, que é neste momento o mais importante. Depois, futuramente, pensaremos nisso, mas somos ambiciosos e queremos fazer sempre melhor. O nosso objetivo é fazer melhor do que no ano passado", garantiu.

A vaga deixada por André Horta pode abrir a porta a João Novais, que garante que o objetivo é "baralhar as ideias do mister". "Trabalho todos os dias com o objetivo de jogar, eu e toda a gente, e o objetivo é baralhar as ideias do mister mas seu, tal como toda a gente, estou 100% focado na minha tarefa e claro que quero agarrar o lugar", assumiu.

O médio assume também que a fasquia aumentou desde que chegou a Braga, mas garante conviver bem com isso. "É normal, quando se dá o salto para uma equipa maior, a responsabilidade aumenta, a exigência aumenta, tudo aumenta. Como sou ambicioso quero sempre mais e foi isso que mudou do ano passado para este", referiu.

Por fim, João Novais assume que o Braga poderá ser o seu trampolim para a Seleção, um dos seus grandes objetivos. "Claro que tenho sempre esse pensamento, mas numa fase bastante posterior. O meu objetivo inicial é adaptar-me ao clube, afirmar-me e fazer bem o meu trabalho aqui", rematou.