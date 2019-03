João Novais e o Braga-FC Porto: "Temos uma palavra a dizer no jogo e no campeonato"

O Braga-FC Porto da 27ª jornada da I Liga joga-se no sábado às 15h30.

João Novais, médio do Braga, anteviu o encontro de sábado frente ao FC Porto, à margem da Gala do jornal O Gaiense, em Vila Nova de Gaia.

Os dois emblemas estão separados por cinco pontos e João Novais vincou a vontade de cosneguir os três pontos: "Neste momento da época, as equipas já se conhecem. Estamos cientes do valor do FC Porto, assim como o FC Porto está ciente do nosso. Vai ser um jogo bem disputado e espero que o Braga vença. Independentemente do FC Porto fazer um bom jogo e ter um bom caudal ofensivo, nós temos uma palavra a dizer no jogo e no campeonato".

O Braga vai ainda receber o Benfica até ao final do campeonato, mas o médio, de 25 anos, disse que os arsenalistas não estão preocupados com o calendário: "O sorteio ditou que tínhamos de jogar com o FC Porto e o Benfica no final do campeonato. Encaramos isso como outro jogo qualquer contra outro adversário. Queremos fazer o nosso jogo e conseguir os três pontos em todos os jogos".



