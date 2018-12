Houve um empate traumatizante, mas este é o adeus ao melhor ano da Pedreira

Arsenalistas realizam amanhã a última partida de 2018 em casa. Apenas uma derrota em 20 jogos vale melhor registo da história.

O ano de 2018 ainda não trouxe os tão desejados títulos ao Braga, mas tem servido para consolidar o estatuto do clube no panorama nacional, sobretudo através de uma aproximação sustentada aos três grandes, comprovada pela atual classificação no campeonato - terceiro lugar, à frente do Benfica, e com apenas menos três pontos do que o líder FC Porto. Para este crescimento, assente inevitavelmente nos bons resultados desportivos, muito tem contribuído os jogos realizados em casa, na Pedreira, onde os arsenalistas se têm revelado praticamente invencíveis. A receção de amanhã ao Feirense marca a despedida de 2018 do Estádio Municipal de Braga, ainda que para trás tenha ficado um registo quase perfeito ao longo do ano: 20 jogos, 16 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

No caso de sair do embate desta sexta-feira com o Feirense sem perder, este será mesmo o ano mais produtivo da história do Braga desde que se mudou para a Pedreira, em janeiro de 2004, ultrapassando os resultados obtidos em 2005, 2010 e 2014, que terminaram com duas derrotas contabilizadas em casa. Curiosamente, o único desaire de 2018 aconteceu logo nos primeiros dias do ano, mais precisamente a 13 de janeiro, data que assinalou a receção ao Benfica para a 18.ª jornada do último campeonato. Salvio (11"), Jonas (64") e Raúl Jiménez (91") marcaram para a equipa de Rui Vitória, enquanto Paulinho (74") apontou o único golo dos arsenalistas.

Depois desse dia, e até ao momento, o Braga não voltou a perder na Pedreira, tendo mesmo garantido vitórias importantes e de prestígio frente a adversários como o Sporting (1-0 por duas vezes, sempre no campeonato) ou o Marselha (1-0), ainda que este último triunfo não tenha sido suficiente para evitar o afastamento nos 16 avos de final da Liga Europa da época passada.

O trauma de um empate com sabor a derrota

Apesar de tudo, o resultado mais traumatizante do Braga em casa durante este ano de 2018 acabou por ser um empate, na receção de agosto ao Zorya (2-2), que ditou a eliminação precoce na Liga Europa, ainda nas pré-eliminatórias. Abel Ferreira tem recordado vezes sem conta esse momento de desilusão coletiva, e que, segundo o treinador, teria de servir obrigatoriamente de "aprendizagem" para o resto temporada. Pelo menos até agora, a mensagem passou e o Braga vai somando bons resultados, sobretudo em casa, onde se seguiram sete vitórias e apenas um empate (com o Rio Ave, para o campeonato).

Mesmo que 2018 tenha sido um bom ano para os arsenalistas, foi em 2010, com Domingos Paciência, que o Braga registou a maior percentagem de vitórias na Pedreira (86%), através de 19 triunfos nos 22 jogos realizados - mais duas derrotas e um empate.