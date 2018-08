Hassan emprestado ao Olympiacos por 300 mil euros

Avançado já assinou pelo Olympiacos, que fica com uma opção de compra de quatro milhões de euros.

Hassan foi esta sexta-feira oficializado no Olympiacos, numa cedência válida até ao final da época.

Apesar da partilha do passe com o Rio Ave (50% para cada clube), a SAD do Braga garante os 300 mil euros pagos pelo empréstimo, ficando ainda o clube grego com uma opção de compra de quatro milhões de euros a acionar no final da temporada.

Antes de sair, Hassan renovou contrato com o Braga por mais um ano, agora válido até junho de 2021.