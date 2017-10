Fransérgio gosta da rotatividade do Braga

O médio brasileiro elogia a filosofia de mudanças sucessivas no onze feitas por Abel Ferreira. O grupo, garante, "está feliz"

Fransérgio foi um dos cinco profissionais que proporcionaram um momento diferente aos miúdos que almejam tornar-se Guerreiros do Futuro. O tapete verde colocado em frente à loja do clube, a improvisar um relvado de jogo, ficou completamente marcado por pegadas, entre as quais a do médio brasileiro, também ele a dar os primeiros passos na carreira ao serviço do Braga.

Seis vezes titular da equipa de Abel Ferreira e com um golo marcado, "importante para a vitória" que colocou os arsenalistas na liderança do Grupo C, da Liga Europa, na receção ao Basaksehir, Fransérgio começou esse jogo no banco. Situação nada incomodativa, pois garante que "as pessoas verão o Fransérgio sempre feliz", jogando ou não. "Tenho o seguinte raciocínio: se o Abel precisar de mim cinco minutos, tenho de estar no máximo nesse tempo; e se quiser que entre de início, terei de estar preparado também. Vão ver sempre o Fransérgio no máximo."

A questão da rotatividade no onze é vista com bons olhos, já que oferece "a todos os jogadores a oportunidade de jogarem", dando como exemplo as oito alterações feitas pelo treinador frente ao Estoril. "Fizemos um excelente jogo. Se mudar um, dois ou três, não muda o ritmo de jogo, porque todos sabem o que têm de fazer em campo e de estar preparados para jogar."

A época está a correr de feição e "alguns dos objetivos estão a ser cumpridos", mas o mais significativo para Fransérgio é que "Abel tem sabido gerir o grupo, que está feliz". "Quando vim para o Braga, o presidente disse-me que estava a montar uma equipa jovem mas experiente. É isso que está a acontecer", destacou.