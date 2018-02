Abel Ferreira destacou a exibição do guarda-redes do FC Porto.

Jogo: "Faltou-nos que o José Sá não estivesse tão inspirado. O FC Porto faz os golos nos momentos chave do jogo. Entrou forte, conseguiu condicionar o nosso jogo, com muitos cruzamentos exteriores. Continuámos na busca do que queríamos, igualar a partida, e perto do fim da primeira parte o FC Porto marca. Quando estávamos à procura do 2-2, o José Sá faz uma grande defesa. Depois o terceiro golo do FC Porto veio um bocado contra a corrente do jogo. Parece-me que 3-1 é demasiado para aquilo que se passou nos 90 minutos. Não está em caia a vitória do FC Porto, que de facto esteve melhor, mas até ao último minuto quisemos mais. Mas no momento chave o guarda-redes do FC Porto apareceu".

Diogo Figueiras: "O que me deixou satisfeito, e eu não gostei do resultado, foi a vontade de querer da equipa até ao final. Disputar e ter outro resultado que não este. O Diogo é um jogador que tem a experiência que tem e nós queremos jogadores com experiência, qualidade, que faça boas decisões. É verdade que não ia jogar de início, mas fez uma parida positiva. Queríamos valorizar o espetáculo e foi realmente um bom espetáculo, com azar para nós, perante um adversário que tem recursos diferentes dos nossos".

Alcançar os três grandes: "A diferença está em nós acreditarmos. A diferença está em momentos chave conseguirmos faturar. Nós hoje criamos, pelo menos, quatro oportunidades e das quatro concretizamos uma. Nós viemos aqui ao Porto com o intuito de vencer o jogo. Tentámos ir sempre atrás do resultado, mas o José Sá segurou o FC Porto na luta pelos três pontos".