"É com mágoa que digo: ser de Braga ainda não é sinónimo de ser do Sporting Clube de Braga"

António Salvador, no discurso a fechar a Gala Legião de Ouro, assinalando também os 98 anos do clube, voltou a reclamar apoio para o clube por parte dos habitantes de Braga

Em dia da Gala Legião de Ouro e de assinalar os 98 anos de vida do Braga, boa parte do discurso de António Salvador centrou-se na ligação entre clube e cidade que, no entender do presidente continua a ser uma lacuna por preencher. "Hoje, e é com alguma mágoa que o digo, ser de Braga, cidadão de Braga, orgulhoso da sua história e daquilo que a distingue, ainda não é sinónimo de ser do Sporting Clube de Braga", afirmou pouco depois de garantir que o clube "não vai desistir da missão de promover uma maior sintonia entre o clube e a cidade. Porque é importante que todos percebam que existe ainda uma enorme diferença social entre nós e os nossos adversários."

António Salvador, que fala de uma barreira para ser derrubada com "as próximas gerações", apela que sejam essas "gerações que estão a crescer" a perceber "que ser bracarense deve implicar o sentimento de pertença a um clube desportivo que representa e espelha aquilo que nos distingue enquanto minhotos e enquanto cidadãos de Braga".

O líder do clube da cidade minhota avisa que só com "o apoio de um dos concelhos mais jovens do país", o Braga será capaz de "fazer frente aos poderes instituídos no desporto em Portugal. Não tenhamos medo das palavras: o crescimento do Sporting Clube de Braga reclama que a cidade abrace e carregue este clube", afirmou.

A disputa da final four da Taça da Liga no Estádio Municipal, pelo segundo ano consecutivo, foi aproveitado para António Salvador insistir na tecla do apoio que o clube reclama. "De pouco importa disputarmos esta taça em Braga se não fizermos do estádio a nossa verdadeira casa, a nossa fortaleza, mostrando ao país que Braga tem um só clube e que a força dos adeptos é capaz de nos carregar até às grandes vitórias e aos grandes feitos", conclui num longo discurso que inclui, naturalmente, elogios ao treinador Abel Ferreira.