Dyego Sousa revela proposta do Benfica e explica porque escolheu o Braga

Dyego Sousa concedeu uma entrevista ao portal UOL, revelando ter sido sondado pelo Benfica antes de se mudar para o Minho.

Dyego Sousa teve um arranque de temporada irregular no Braga, uma vez que estava impedido de atuar nas competições nacionais devido ao castigo que trazia dos tempos do Marítimo, mas, a partir do momento em que passou a ser opção habitual para Abel Ferreira, não desiludiu. Tanto assim é que, até ao momento, leva oito golos marcados em 17 partidas pelos arsenalistas, dado que atraiu atenções no Brasil.

Em entrevista ao portal UOL, o avançado canarinho revelou ter recebido uma proposta do Benfica antes de rumar a Braga, e justificou o "não" às águias: "Foi o Benfica que me ligou, tive proposta, mas optei pelo Braga. No Benfica teria maior concorrência. Jonas, Jiménez, Mitroglou [agora no Marselha], eram muitos jogadores, que espaço teria? Pensei que seria apenas mais um. No Braga sinto-me mais seguro, mais confortável, trata-se de um clube que queria apostar em mim. Até agora, está a dar certo", afiançou Dyego Sousa, que alimenta o sonho de estar no Mundial'2018 ao serviço de... Portugal.

"Hoje em dia considero-me mais português. Vou de férias para o Brasil, mas, em sete ou oito anos fui duas ou três vezes. (...) Soube que o Éder se lesionou e surgiram as notícias sobre oportunidades para outros jogadores, que não tinham sido chamados. Mas nada de concreto em relação a mim. Se a convocatória chegasse, aceitaria. É um sonho que tenho e o motivo pelo qual tenho dupla nacionalidade. Muita gente sonha com a Liga dos Campeões, ser campeão português... Desde pequeno que tenho a certeza que quero estar num Mundial", rematou o jogador do Braga.