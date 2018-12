Dyego Sousa grava nome na história do Braga: o que já fez e as metas a superar

Avançado está mais certeiro do que nunca. Com o hat trick aplicado ao Feirense, replicou a marca dos dez golos somados por Elpídio Silva em 1998/99, até à 13.ª jornada do campeonato.

O nome de Dyego Sousa já está gravado a letras de ouro na história do Braga. De volta à titularidade na partida com o Feirense, o avançado abriu alas para a vitória com um hat trick e igualou o recorde dos dez golos somados por Elpídio Silva até à 13.ª jornada do campeonato, na primeira época em Portugal e ao serviço dos arsenalistas (1998/99). Trata-se de um decalque quase fiel, uma vez que o Pistoleiro também fez valer a pontaria logo nas três primeiras rondas e, posteriormente, atiraria três vezes a contar, frente ao V. Setúbal, chegando nessa época aos 16 golos. Seja qual for a soma final do 99, este já é o melhor período de sempre do luso-brasileiro, que, na mesma partida com os fogaceiros, superou a marca individual dos 12 golos em várias competições, estabelecida em 2015/16 pelo Marítimo e em 2017/18 pelo Braga, somando agora 14 remates certeiros em 18 jogos distribuídos pela Liga (dez), Taça de Portugal (um) e Taça da Liga (três).

Pontaria de Dyego Sousa remete para o "score", em igual período, de Jackson Martínez, o melhor marcador da I Liga em 2014/15.

O número 99 ainda tem, porém, várias metas para superar e uma delas será estrear-se a marcar ao Benfica, o próximo adversário dos bracarenses, na jornada seguinte do campeonato. Fê-lo contra o FC Porto em 2012/13, ainda com as cores do Tondela, e contra o Sporting em 2017/18, pelo Braga, tendo repetido a dose, contra os leões, já nesta temporada. Atual melhor marcador do campeonato, com mais dois golos do que Bas Dost (o Sporting defronta hoje o Nacional), Dyego Sousa está, de resto, dentro da média dos que colecionaram mais remates certeiros nas últimas épocas. Supera, por exemplo, os registos de Cardozo (oito golos) Bas Dost (oito) até à 13.ª jornada em 2011/12 e 2016/17, respetivamente, e repete o de Jackson Martínez em 2014/15, numa época em que o avançado colombiano do FC Porto bateria a concorrência com 21 disparos certeiros no campeonato.

No fim da partida com o Feirense, o ponta de lança bracarense era ainda o jogador com maior participação em golos da Liga, com dez golos e três assistências, seguido por Nakajima (cinco golos, cinco assistências), Nani (seis golos, três assistências), Pizzi (quatro golos, cinco assistências, Bruno Fernandes (quatro golos, cinco assistências) e Bas Dost (oito golos, nenhuma assistência).

Entrou na galeria de Barata e Lima

O hat trick aplicado ao Feirense permite a Dyego Sousa figurar ao lado de Barata e Lima, os únicos jogadores do Braga que desde o princípio do século XXI haviam apontado pelo menos três golos na mesma partida. Em 2001/02, Barata ajudou a bater o Alverca por 5-3 com um póquer; já Lima disparou três vezes a contar contra o Gil Vicente, em 2011/12, tornando-se no único homem-golo da noite triunfal dos bracarenses, numa partida disputada em Barcelos. Dyego juntou-se ainda nesta época a Hildeberto (V. Setúbal), Vítor Gomes (Aves) e Pizzi (Benfica), todos autores de hat tricks.