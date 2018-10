Dyego Sousa cumpre promessa feita a Abel

Avançado brasileiro está a viver o melhor arranque de época da carreira, mas o atual bom momento começou numa conversa com o treinador no final da última temporada...

Dyego Sousa voltou a ser decisivo em Felgueiras, desta vez depois de ter saído do banco de suplentes. Foi o sétimo golo apontado pelo brasileiro esta temporada, mas da boca do avançado voltaram apenas a sair palavras como "foco" e "compromisso". "Antes, quando estava a ter bons momentos, relaxava. Agora já não sou assim", assumiu.

Afinal, o que levou Dyego Sousa a mudar de um ano para o outro? A resposta, ou pelo menos parte dela, está numa conversa que o avançado teve com Abel Ferreira no final da última época, partilhada pelo treinador numa entrevista a O JOGO. "O Dyego não sabe a qualidade que tem. Um jogador como ele tem de fazer, no mínimo, 20 golos por época, mas o máximo dele são 12. Para chegar a outros números não pode parar... Ele tem velocidade de decisão e de pensamento, qualidade com bola, mas também já lhe disse que tem de ser mais solidário no processo defensivo e correr em todos os momentos do jogo", contou, em maio, Abel Ferreira. Dyego Sousa ouviu o conselho do seu treinador e prometeu melhorar a atitude competitiva para esta época.

Curiosamente, no final da partida de Felgueiras, cinco meses depois da tal conversa, e quando confrontado com o grande momento do avançado, Abel Ferreira fez questão de regressar ao tema. "Por incrível que possa parecer, o processo que o Dyego mais melhorou foi o defensivo. Tivemos uma conversa e ele percebeu que o compromisso defensivo também o ajudava a marcar mais golos. Agora, o Paulinho vai ter de andar da perna...", explicou.

Dyego Sousa cumpriu a promessa feita a Abel Ferreira em maio e junta aos sete golos e três assistências (em 11 jogos) uma clara melhoria em todos os parâmetros defensivos do jogo, comprovados pelos dados apresentados aqui ao lado. A meta que se segue são os 20 golos. Será que chega lá?