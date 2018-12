Dois motivos para Abel respirar de alívio antes do jogo com o Benfica

Braga prepara a deslocação ao Estádio da Luz para o encontro da jornada 14 do campeonato.

O Braga vai apresentar-se praticamente na máxima força no jogo de domingo no Estádio da Luz, isto depois de Abel Ferreira ter recebido duas boas notícias durante o treino vespertino de ontem: a integração total de Palhinha e Claudemir nos trabalhos da equipa. A dúvida em torno da disponibilidade dos dois médios-defensivos do plantel era bem real, mas ficou desfeita depois de ambos terem dado uma boa resposta em todos os exercícios realizados ontem. Claudemir tinha sofrido uma lesão muscular antes do jogo com o Feirense, realizado há uma semana, enquanto Palhinha foi forçado a abandonar a recente partida com o V. Setúbal, devido a um problema no ombro esquerdo; ontem, foram os dois dados como aptos pelo departamento médico arsenalista.

Nesta altura, falta apenas saber qual dos dois será aposta no onze inicial para o embate da Luz, sendo certo que, e apesar da boa resposta oferecida por Palhinha nos últimos dois jogos (Feirense e V. Setúbal), Claudemir tem sido um dos jogadores mais influentes da equipa ao longo desta temporada. Neste contexto, na eventualidade de ambos se apresentarem com os mesmos níveis físicos no dia do jogo - este aspeto depende da resposta que foram dando durante o resto da semana de trabalho... -, a aposta de Abel Ferreira recairá inevitavelmente em Claudemir, até pelo acrescento de experiência que o brasileiro oferece à equipa em jogos com as características do de domingo. Quanto ao resto, não sobram muitas dúvidas relativamente ao onze a apresentar na Luz, a não ser na dupla de ataque. Isto porque Abel Ferreira terá de começar a partida com Dyego Sousa, Paulinho ou Wilson Eduardo no banco de suplentes... Pablo regressará à titularidade no lugar do castigado Raúl Silva.